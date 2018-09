En amour avec la course

Avec sa sixième place au marathon de Montréal il y a exactement une semaine, le Québécois François Jarry s’est élevé parmi les grands de sa discipline sportive. Trépignant d’impatience à l’approche de cette épreuve de 42,19 kilomètres, il est retombé en amour.

Il attendait ce moment depuis cinq ans. En 2012, il s’était lancé dans cette folle aventure sur un coup de tête. Alors qu’il était au cégep André-Laurendeau, il avait décidé de s’inscrire à l’épreuve montréalaise par simple plaisir. L’année suivante, il a tenté le coup à nouveau en améliorant son temps de sept minutes. Il n’en fallait pas plus pour enraciner cette histoire d’amour.

« Je voulais vivre cette expérience. Mon père courait des marathons. Je crois que ce désir vient de lui. J’y ai donc goûté et j’ai adoré », a raconté le Montréalais de 24 ans cette semaine, après sa brillante performance réalisée en 2 h 22 min et 3 s. Encore courbaturé et « souffrant » du symptôme post-marathon, il en a parlé avec tant de passion.

« J’aime souffrir durant une longue période, car je sens que j’ai l’avantage sur la compétition. J’ai la force mentale pour continuer à me surpasser », a expliqué celui qui a terminé l’épreuve de Montréal derrière cinq lapins africains.

Volonté de fer

Sur le parcours montréalais dimanche dernier, le cœur battait aussi bien que le ronronnement d’un moteur de Ferrari à basse vitesse. Ce sont toutefois ses jambes qui ont refusé de suivre le rythme à partir du 30e kilomètre. Entre ses deux oreilles, la volonté était au rendez-vous. Même s’il n’était plus en voie de réaliser son objectif, il n’a jamais lâché.

Jarry souhaitait franchir le fil d’arrivée avec une performance éclatante de moins de 2 h 20 min. Aucun Québécois n’avait réussi cet exploit à Montréal. Agustin Diaz Romero avait effleuré ce chrono en arrivant tout juste à court par 35 petites secondes en 1986.

« J’avais fixé cette barrière, car je savais que je pouvais la battre. C’est une grosse barrière parmi l’élite québécoise en marathon. Une poignée de Québécois ont réussi à y arriver, a-t-il expliqué, en nommant entre autres les exploits d’Alain Bordeleau, l’un de ses modèles. C’est aussi une barrière psychologique. »

Détour

Avant de revenir à cette discipline d’endurance, Jarry est passé par les épreuves de cross-country alors qu’il portait les couleurs des Redmen de l’Université McGill.

Ces deux spécialités ne vont pas de pair en raison des distances, du volume d’entraînement et des saisons de compétitions. Il devait faire un choix lorsqu’il a intégré le club sportif universitaire au début de ses études en éducation physique. Il a donc délaissé le marathon afin de se consacrer pleinement au cross-country et à l’athlétisme. Ce n’était que partie remise.

En joignant les rangs des Redmen, il a toutefois ajouté des cordes à son arc. Il s’est démarqué dans les épreuves de fond sur 3000 et 10 000 mètres en devenant l’un des meneurs de l’équipe.

« Elles m’ont permis de peaufiner ma vitesse sur de plus courtes distances. J’ai réussi à progresser en m’améliorant constamment. Et elles m’ont permis d’attaquer les marathons différemment. »

Ces améliorations ont porté leurs fruits. Cinq ans après son second et dernier marathon, il a amélioré son chrono de 36 minutes. Avec son talent, sa grande volonté et sa profonde passion, François Jarry n’entend pas s’arrêter là. Il a de grandes ambitions.

Les yeux sur une carrière...

Photo Agence QMI, Alexis Aubin

Sa performance au marathon de Montréal lui a ouvert les yeux sur la possibilité de faire carrière avec ses espadrilles.

François Jarry n’écarte dorénavant aucune possibilité. Il vivrait un rêve s’il pouvait courir à temps plein parmi l’élite mondiale marathonienne.

« On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je préfère rester réaliste. Je souhaiterais me consacrer à plein temps à la course. Ça prendra toutefois de la chance, car semaine après semaine, il faut s’entraîner sans se blesser, rappelle le coureur de 24 ans.

Il faut aussi du talent pour avoir une bonne base, ajoute-t-il. Ensuite, il faut avoir la capacité de focaliser sur une chose, la course. La clé, c’est la constance. Il faut aussi un bon régime de vie. C’est un peu plate, dit comme ça, mais c’est ce qu’il faut. »

Exemples

Jarry prend entre autres en exemple le Canadien Reid Coolsaet, qui réussit à s’imposer sur la scène mondiale et à vivre sans problème avec l’apport de ses commanditaires et de ses conférences.

« C’est possible de bien vivre, mais il faut présenter de bonnes performances », prévient-il, alors que les Africains monopolisent et congestionnent le haut des classements des épreuves à travers le monde. Ceux-ci réussissent à faire vivre leur famille.

C’est pourquoi il ne veut rien laisser au hasard et qu’il ne se ferme aucune porte. Pour l’instant, ses études à la maîtrise en psychologie de l’exercice lui permettent de s’entraîner avec vigueur. Il craint toutefois que cela change quand il arrivera sur le marché du travail.

Les longues séances d’entraînement ne seront plus aussi faciles à placer dans son horaire.

En préparation à un marathon, il court sept jours par semaine en grugeant le bitume de Montréal. Le volume est énorme, alors qu’il parcourt fréquemment près de 150 kilomètres hebdomadairement en cumulant les séances de 90 à 150 minutes.

... et sur Tokyo 2020

François Jarry voit également dans sa mire les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

S’il parvient à abaisser ses temps au fil des prochains mois, il est sûr qu’il sera en mesure d’attirer les regards des dirigeants d’Athlétisme Canada.

Déjà, cette sixième position au marathon de Montréal le week-end dernier n’est certes pas passée inaperçue.

En arrêtant le chrono à 2 h 22 m et 3 s, Jarry a toutefois encore des croûtes à manger. Et il le sait bien.

Pour les Jeux olympiques de Rio 2016, le comité athlétique canadien avait fixé la norme olympique à 2 h 12 m et 50 s. Il se fixait alors sur les temps du championnat du monde de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF).

Sur le parcours de Rio, le Canadien Eric Gillis avait pris le 10e rang en vertu d’un chrono de 2 h 12 m et 29 s, alors que son compatriote avait terminé au 23e échelon en franchissant le fil d’arrivée en 2 h 14 m et 58 s.

« Je devrai faire de grandes améliorations pour être présent au Japon. Les standards olympiques sont élevés. Il faut que je sois aussi parmi les plus rapides au pays.

« Mais on ne sait jamais. Mes chances sont réelles, réplique Jarry. Ce n’est pas impossible d’y être si je peux faire des épreuves en 2 h 15 ou 2 h 16. Reste aussi à savoir qui sera présent et dans quel état. On n’est jamais à l’abri des blessures. »

Une présence à Tokyo pourrait également insuffler la confiance et les outils au coureur québécois pour faire carrière dans cette discipline.

Entre-temps, il tentera de concocter des horaires de courses afin de réaliser ses objectifs. Il jongle avec l’idée de se présenter au marathon de Toronto en mai prochain, un endroit épié par les bonzes d’Athlétisme Canada, ainsi qu’à celui de Berlin dans un an. D’ici là, son horaire pourrait aussi changer afin d’attirer les projecteurs.