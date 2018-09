Si vous manquez de motivation pour aller à l’extérieur ou faire de l’exercice, votre fidèle compagnon à quatre pattes pourrait bien devenir votre entraîneur par excellence, lui qui ne manquera jamais d’énergie pour vous accompagner.

Que ce soit en montagne ou en forêt, en milieu urbain ou dans un centre où les chiens sont permis, les possibilités de bouger avec pitou sont plus nombreuses que vous pourriez le croire.

Et pour cause, de plus en plus d’activités organisées sont proposées aux propriétaires de chiens, telles que le yoga canin, le canicross – course en sentier avec un chien attaché à une courroie élastique – la course régulière et l’agilité canine.

Photo courtoisie, Daniel Thibault

Héryk Julien, copropriétaire de FouBraque et organisateur de randonnée de canicross, souligne que la discipline prend de l’ampleur au Québec et a gagné le cœur de nombreux adeptes qui, autrefois, étaient sédentaires.

« Personnellement, moi, c’est comme ça que j’ai commencé. Je ne courais pas avant d’avoir des chiens. Pour des raisons de santé, je me suis mis à faire du jogging et sortir avec mon chien », confie M. Julien.

Non seulement il s’adonne régulièrement au canicross, mais il n’a maintenant plus de bonnes raisons pour manquer l’entraînement avec son chien.

« C’est comme un petit coach qui est toujours prêt à sortir, c’est un excellent motivateur », ajoute-t-il.

Et si la course en sentier ne vous intéresse pas, il y a toujours la possibilité de courir dans les rues. Votre chien, lui, ne verra pas la différence.

« La majorité des gens me disent qu’ils étaient peu intéressés à courir, mais qu’ils ont été menés à le faire à cause de leur chien. Ils ont réalisé que, eux aussi, ils peuvent courir », indique M. Julien.

Photo Adobe Stock

De l’agilité canine

L’agilité canine est une autre façon de bouger et de développer une complicité avec son chien. C’est une alternative également pour ceux qui n’ont pas d’endroit idéal pour courir à proximité de la résidence.

Photo courtoisie, Catherine Bouchard

Vous suivez votre animal tout le long d’un parcours dans lequel il doit effectuer des obstacles. Vous devez le guider au pas de course, ce qui ne manquera pas de vous faire faire quelques efforts physiques.

Finalement, il y a également le yoga canin. Cela implique que le chien soit « accessoire » dans la discipline, mais il est aussi possible d’apprendre quelques positions à votre animal.

Photo Stevens LeBlanc

Peu importe la pratique que vous choisirez, une belle connexion s’établit entre le maître et son chien. « La majorité des activités canines demande beaucoup d’énergie. Le yoga canin détend le chien et son propriétaire, en plus de développer une complicité. Les chiens comprennent que c’est une activité relaxante », indique Gaby Dufresne-Cyr, professeure de yoga canin.

Photo Stevens LeBlanc

Selon Mme Dufresne-Cyr, un chien peut mettre environ une semaine à apprendre une position. Outre les techniques de yoga, les chiens apprennent également à être plus calmes en présence d’autres chiens, ce qui peut être pratique, lors d’autres activités.

« Ça peut aussi être très rigolo », termine Mme Dufresne-Cyr.

Des activités que votre chien aimera

Canicross

Course, jogging ou marche rapide où le maître est relié à son chien par une courroie élastique. Le chien tire, donc supporte les efforts physiques de son maître, tout en faisant lui-même de l’exercice.

Agilité canine

Sport spécifiquement canin, dans lequel un chien court dans un parcours à obstacles, assisté de son maître.

Photo courtoisie, Catherine Bouchard

Yoga canin

Pratique du yoga avec son chien, où l’animal peut servir d’accessoire ou apprendre quelques poses adaptées.

Des bienfaits doubles

Pour le chien :

Réduction du stress

Meilleur comportement

Meilleure capacité d’apprentissage et de concentration

Meilleure complicité avec son maître

Pour le maître

Le chien motivera son maître à prendre le temps de bouger régulièrement

Remonte le moral, réduit le stress et améliore votre humeur

Faire des activités physiques avec son chien est excellent pour améliorer et maintenir une bonne santé

Des conseils santé

Favoriser l’aspect de liberté dans les activités, c’est ce que les chiens aiment.

S’assurer de respecter les capacités et les besoins d’activités de votre chien.

Pour les chiots, il faut y aller progressivement. Pas d’activités trop intenses pour commencer.

Ne pas imposer une activité à son chien. Il doit avoir du plaisir.

Surveiller la température extérieure. Les chiens évacuent difficilement la chaleur.

Veiller à une surface du sol sécuritaire afin que le chien ne se blesse pas.

S’assurer d’avoir les bons vaccins, spécialement pour les chiens qui vont aller dans les plans d’eau naturels lors de ses activités.

Source : Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec