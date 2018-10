Ferrari n’a aucune leçon à donner

Céder le pas à un coéquipier pendant une course est une démarche qui a toujours été tolérée, quoique jamais souhaitée.

Quand un pilote de F1 risque sa vie à tous les départs pour remporter une course, il mérite un meilleur sort que celui de Bottas au Grand Prix de Russie.

Course truquée

Le Finlandais était le pilote le plus rapide du week-end. Hamilton serait peut-être parvenu à le malmener en fin d’épreuve, mais on ne saura jamais s’il aurait pu le devancer.

Car c’est à une véritable course... truquée dont on a été témoins hier.

« Leur stratégie d’équipe a bien fonctionné, a insinué l’Allemand, dont les espoirs de remporter un cinquième titre mondial s’amenuisent davantage. En me mettant à leur place, le choix était évident. »

« Vous cherchez constamment la polémique, a-t-il répliqué. Ces questions me semblent pour la plupart injustifiées. »

À cet égard, Ferrari aurait probablement appliqué la même consigne. Et, franchement, elle n’a aucune leçon à donner.

Un certain GP d’Autriche

Cette époque où on laissait deux partenaires d’équipes [rappelez-vous les duels épiques entre Ayrton Senna et Alain Prost chez McLaren] s’expliquer sans retenue sur les circuits semble maintenant révolue.

On souhaite certes revoir des pilotes d’une même écurie se battre à armes égales.

Mais comment peut-on changer les règles quand on constate que deux des principaux chefs d’orchestre que ces « doublés de la honte » chez Ferrari dans le passé ont pour noms Jean Todt et Ross Brawn, aujourd’hui président de la Fédération internationale de l’automobile et directeur technique de la F1 respectivement ?