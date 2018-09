François Legault publie «quelques mots d’amour» à sa conjointe

À la veille du scrutin, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a publié «quelques mots d’amour» à sa conjointe Isabelle Brais pour lui dire à quel point elle est importante pour lui.

Son message publié sur Facebook dimanche est accompagné d’une photo témoignant de leur complicité.

Voici la lettre en intégralité:

«Isabelle, mon amour,

Je voulais t’écrire ces quelques mots que je partage en public pour te dire à quel point tu comptes pour moi.

Tout au long de cette longue campagne, tu as été un rayon de soleil. Malgré l'horaire chargé, malgré les difficultés, tu m'as donné ton soutien et ta confiance.

Tu m’as inspiré et réconforté par ton attitude positive et tes encouragements. Je suis fier d’être ton mari et de vivre ces moments avec toi.

Les prochaines heures seront cruciales pour nous, mais quoiqu’il puisse se passer demain, quel que soit le résultat du vote, ce qui me rend serein, c’est de savoir que tu seras là, à mes côtés.

Merci pour tout,

F.»