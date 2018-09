Impact: crouler sous la pression

WASHINGTON | Il n’y avait pas de faux fuyant dans un vestiaire très silencieux, samedi soir.

Questionné à savoir si l’équipe avait croulé sous la pression, Samuel Piette ne s’est pas défilé.

« C’est vrai, a-t-il admis sans détour. À 5 à 0, on n’a pas réussi. La pression était aussi sur D.C., qui a fait un bon match et qui a été meilleur que nous. Ils étaient plus agressifs dans les duels, ils voulaient plus ce match que nous.

« Je ne pense pas que c’est un manque d’effort, mais rien ne marchait pour nous. On s’est projeté vers l’avant pour convertir nos chances, ça n’a pas marché et on a été punis derrière. »

« On a laissé le deuxième but nous atteindre », a affirmé Quincy Amarikwa.

Selon l’attaquant, ce sont plusieurs détails qui ont fait la différence dans cette rencontre pénible à regarder.

« C’est une accumulation de petites choses. Quand ça ne va pas comme tu veux, l’attitude pour surmonter l’adversité est importante.

« Il faut avoir la mémoire courte et je crois qu’on a figé après le second but. On voulait prouver que c’était un accident et en faisant ça, on s’est exposé à en accorder d’autres. »

Occasions

Piette, qui a lui aussi parlé des deuxième et troisième buts comme élément déclencheur, a soutenu que le portrait était pourtant intéressant après 45 minutes.

« On a un peu sorti du plan de match en deuxième demie, surtout après le deuxième but qui est arrivé très, très tôt.

« On a fait une bonne première demie, on a dominé le jeu, on s’est créé beaucoup d’occasions qu’on n’a pas su terminer. Ce manque d’opportunisme nous a fait mal et on a un peu baissé les bras et ils ont converti leurs chances. »

Piette a par ailleurs soutenu que la défaite est lourde sur le pointage final parce que l’équipe n’a pas eu le choix de se porter à l’attaque, ce qui a ouvert le jeu pour D.C.

« On poussait tellement vers la fin qu’on a ouvert les lignes et ils ont marqué des buts. »