Je n’écrirai pas une fine analyse politique pour détailler à quel point j’en ai marre de cette campagne électorale. Je ne suis pas politologue, pas plus que cynique. En revanche, je suis une femme d’idées avec une conscience sociale, environnementale et politique. Plus que ça, je cultive un idéal. Bien que j’ai d’ordinaire la plume beaucoup plus proactive, je l’ai tenu tranquille depuis la fin de l’été pour me mettre en mode observation. Pour vraiment porter attention et réfléchir sans être séduite par l’idée de me jeter dans le tas. À quelques jours du vote final, ma conclusion est sans appel : j’en ai marre.

Attention, je n’en ai pas marre d’être dérangée dans mon petit quotidien par l’actualité politique. Je confesse ne pas avoir siiii hâte que ça qu’on se remette à parler uniquement d’Occupation Double, des cheveux de Marie-Mai ou de ne voir que des vidéos de chat défiler à l’infini sur mon Facebook. Non, j’en ai marre, à titre de citoyenne, qu’on me prenne pour la dernière des connes. J’en ai marre que ceux et ceuzes qui se disputent notre confiance nous bourrent, jour après jour, de sottises scandaleuses, courtes d’esprit et trompeuses, quand elles ne sont pas pas carrément dangereuses. J’en ai marre qu’ils nous balancent à la figure et à tout vent des concepts sociaux, politiques, historiques et philosophiques complexes, pour ensuite nous imposer une façon bancale, sans nuances et mal réfléchie de croire et de penser, sous peine d’être taxé d’hérésie. J’en ai marre qu’on nous dresse les uns contre les autres, avec le même sourire et les mêmes vieilles promesses qu’on ne tient jamais. Qu’on nous polarise aussi grossièrement avec des arguments fallacieux, terrifiants et détournés de nos intérêts communs.

J’en ai marre qu’un homme comme Philippe Couillard, qui nous a saignés sans vergogne avec son austérité, ait l’indécence de nous regarder dans les yeux et de nous dire que c’est possible pour une famille de vivre avec 75 $ de nourriture par semaine ou qu’il a « sauvé le Québec ». J’en ai marre de l’inélégance crasse de François Legault, ce mauvais joueur, ce quatre-tente-sous-caquistes-pour-une-piasse-libérale. J’en ai marre de ceux qui, chez Québec Solidaire, mêmes si mus par des aspirations auxquelles je suis loin d’être unilatéralement hostile, bien au contraire, mettent notre démocratie en danger au nom de la «liberté de religion». Dans la même veine, je ne vous dirai jamais à quel point j’en ai marre que le Parti Québécois laisse traîner notre si précieuse laïcité dans la fiente par manque de fermeté et d’ardeur, alors que ce devrait être non négociable; ni à quel point ce laisser-aller général de tous les côtés sur la question est l’indice le plus révélateur — et le plus inquiétant — que des idées très obscures sont en train de gagner du terrain.

J’en ai marre de nos médias mercenaires et de leurs sondages biaisés ou pipés qui ne disent jamais la même chose d’une journée à l’autre et qui nous brouillent impunément l’esprit. Oh, et à titre d’exemple récent, parlons donc de celui qui nous a vraisemblablement tous convaincus que la jeunesse se détournait massivement du Québec et de l’indépendance. C’est drôle, on ne m’a jamais posé la question, ni aucune autre d’ailleurs, alors que je fais partie intégrante de la génération 18-34. Évidemment, je ne suis pas le nombril du monde, mais vous a-t-on posé la question à vous? Et à vous? Ou encore à vous, tiens? Je ne pense pas, non. Alors sur quoi se base-t-on réellement pour affirmer que la jeunesse québécoise n’en a plus rien à cirer du Québec ou qu’elle entend voter massivement pour le PLQ ou pour la CAQ, si ce n’est sur une stratégie politique vieille comme le monde qui consiste à isoler ses adversaires, d’abord dans leur propre esprit? Sur un échantillon de 300 jeunes triés sur le volet? Sur Facebook ou sur Twitter? En quoi est-ce différent de ce que Guy Nantel fait, en ne sélectionnant que les pires paumés qu’il a questionnés sur la rue, pour ensuite prétendre nous dresser le grand portrait des Québécois? On n’est peut-être pas tous docteurs, mais on est loin d’êtres aussi tarés et ça aussi y en a marre. Et admettons que ce soit vrai, que l’ensemble des jeunes tourne le dos au Québec, à qui la faute? À nous, les héritiers de la tragédie de 1995 ou au système scolaire honteux et à ceux qui l’ont établi, qui nous ont conditionnés depuis l’enfance à la petitesse et à l’ignorance en nous privant de l’éducation à laquelle nous avions et avons toujours droit?

Enfin, j’en ai viscéralement marre de ce simulacre de démocratie, de ses campagnes de peur, de ce huis clos de fausse liberté de penser, d’agir et de voter. J’en ai marre qu’on appâte mes concitoyens avec la vieille prostituée qu’est devenue la promesse d’une réforme de scrutin. J’en ai marre que le vote blanc ne compte pas, alors qu’il représente l’ultime droit de veto quand le peuple est perpétuellement pris à choisir entre la poire à lavement et le sandwich au caca. Ce n’est pas fortuit et s’il me fallait une seule preuve pour affirmer que nous vivons dans une vile oligarchie qui donne dans le spectacle à grand déploiement pour nous convaincre de notre supposé pouvoir décisionnel, plutôt qu’en démocratie, ce serait celle-là.

Après 15 années sordides de régime libéral, cette campagne était très importante, mais elle était déloyale dès le début envers le peuple québécois, puisqu’on lui a savamment imposé alors qu’il était encore engourdi d’été et accaparé par la rentrée. Quand on remonte le cours de notre histoire, on se rend rapidement compte que les grandes campagnes qui ont été menées jusqu’ici par et pour le peuple et ses intérêts ont toujours été faites plus tard à l’automne ou au printemps, afin que le peuple soit justement au rendez-vous. Maintenant, est-ce vraiment illogique à penser que c’était précisément ce qu’on voulait éviter, ici? Et qu’y a-t-il de plus stupide et d’injuste, dites-moi, que d’ensuite accuser une nation entière pour sa démobilisation dans un tel contexte qui dure depuis si longtemps?

J’aime profondément le Québec et ses gens, vraiment. Son histoire d’hier, d’aujourd’hui et de demain m’habite chaque jour de ma vie. C’est d’où je viens, qui je suis et où je vais, ainsi que l’héritage complexe dans 400 dernières années. Mais je sens mon Québec épuisé, désillusionné, profondément blessé et confus dans son identité et son histoire. Il est encore et toujours vulnérable à ceux qui se donnent le droit de venir lui dire quoi faire et ce qu’il vaut. Il n’a plus foi en lui ou en demain, alors il est prêt à croire n’importe quel épouvantail qui lui assurerait un traitement palliatif convenable, même celui qui le nourrit à l’arsenic depuis 15 ans. Toutefois, j’ai beau être en colère, j’ai beau être insultée, j’ai beau avoir peur, si le Québec a perdu foi en lui, moi pas, ni en ce qu’il est vraiment et en ce qu’il peut devenir, s’il arrête de se laisser compter des peurs et des mensonges de la sorte.

Et puis il y a mon vote, mon seul pouvoir face à la grosse machine politique bruyante, polluante et déglinguée. Je me pose la question : comment choisir entre faire honneur à ce droit sacré arraché par mes aïeux au prix de tant de luttes et de sacrifices et me rester fidèle à moi-même, comme à mes principes? Dois-je voter juste parce qu’il faut que je vote ou dois-je plutôt m’accrocher coûte de coûte à mon intégrité et le retenir jusqu’à ce que j’ai réellement envie d’appuyer une formation et non pas seulement celle qui m’aura le moins déçue ou le moins mise hors de moi? Est-ce que je dois le gaspiller, puisque jamais pris en compte, au risque de faire affront au sacro-saint système ou n’est-ce pas le gaspiller plus gravement encore que de l’accorder à qui ne touche ni mon cœur ni mon ventre, en plus d’insulter continuellement mon intelligence? À qui va mon devoir?

En toute honnêteté, je ne sais pas.