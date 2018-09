Jour J - 1 : L’heure des choix

Depuis près de 40 jours, les chefs du Parti libéral, du Parti québécois, de la Coalition avenir Québec et les porte-paroles de Québec solidaire sillonnent les routes du Québec pour porter leurs programmes politiques.

Aujourd’hui, ils font un dernier blitz de poignées de mains et de rassemblements pour s’assurer que tous les électeurs ont pu entendre leurs propositions et qu’ils ont assez d’arguments pour faire le meilleur choix possible demain, jour du vote.

Un choix crucial pour l’avenir du Québec

Au cours des 4 dernières années, le Parti libéral a remis les finances publiques sur la bonne voie et donné aux Québécois les moyens de leurs ambitions.

C’est maintenant le moment de consolider ces assises en renouvelant notre confiance envers Philippe Couillard et son équipe.

Si les engagements de libéraux et leur bilan ne suffisent pas à vous convaincre, vous devez, au minimum, vous demander quelle autre solution s’offre à vous.

D’un côté, vous avez François Legault et la CAQ. Pendant toute la campagne électorale, le chef caquiste n’a cessé de démontrer combien il improvise sur les points principaux de son programme. Il s’est enfargé dans les questions d’immigration et n’a même pas réussi à présenter une position claire et cohérente alors que ce sujet est au centre de son programme politique.

Il s’est également fourvoyé en présentant son projet de maternelle 4 ans, mal chiffré et peu documenté. Ses exemples basés sur les succès du programme en Ontario ne tiennent pas la route, l’expérience étant beaucoup trop récente pour permettre de tirer des conclusions.

Sur les maisons des aînés, François Legault propose également une évaluation financière bancale. Tous ses engagements ne sont basés que sur ses impressions, ses intuitions. Celui qui se vante d’être un homme d’affaires aguerri n’a même pas été en mesure de présenter un cadre financier approuvé par des experts indépendants. Décidément, il n’y a pas que le passé de François Legault qui est douteux.

De l’autre côté, Jean-François Lisée vous propose de revenir vers le Parti québécois. Sa campagne était bien lancée, mais dans la plus pure tradition péquiste, Jean-François Lisée s’est lancé dans des attaques contre la mauvaise cible et s’est écarté de l’objectif principal. Ses attaques ont divisé et son appel au vote stratégique et à l’union des forces souverainiste n’a pas porté fruit.

À celles et ceux qui seraient tentés de donner une nouvelle chance au PQ, il faudrait rappeler l’échec fracassant de ce parti de 2012 à 2014. Dans cette campagne, on a répété trop souvent que les libéraux sont au pouvoir depuis 15 ans. C’est tout à fait faux.

Le Parti québécois a lui aussi été porté au pouvoir. Sa performance était si mauvaise que les électeurs lui ont montré la porte en élisant un nouveau gouvernement libéral majoritaire après moins de 2 ans de gouvernance péquiste.

Du côté de Québec solidaire, personne, même les co-porte-paroles, ne croit en la possibilité pour le parti d’accéder au pouvoir. Les propositions socialistes de QS ont eu cela de positif qu’elles ont forcé les autres formations à réfléchir sur la manière actuelle de faire de la politique et de redistribuer la richesse aux plus démunis. Cependant, leur cadre financier farfelu et leurs engagements sortis tout droit d’un conte de fées n’ont pas réussi à convaincre les électeurs du sérieux de leur démarche.

Choisir la compétence

Au terme de cette campagne, le seul parti qui a réussi à présenter un cadre financier crédible et des engagements réalisables, c’est le Parti libéral. Le seul parti qui a démontré sa capacité à gouverner le Québec pour le mener sur la voie de la prospérité, c’est le Parti libéral.

Au moment d’aller voter, les électeurs ont un choix crucial à faire. Souhaitent-ils demeurer sur la voie de la prospérité ou freiner l’élan qui porte le Québec en ce moment ? Cette question est trop importante pour qu’on en confie la réponse à une équipe qui n’a que le changement comme argument.