La campagne la plus ambitieuse de l’histoire de Québec solidaire, dit Manon Massé

Québec solidaire a «secoué l’establishment», a reconnu dimanche sa co-porte-parole Manon Massé, qui se dit fière de la campagne menée par les 125 candidats solidaires.

«C’était la campagne la plus ambitieuse de notre histoire et aujourd’hui, on peut dire mission accomplie», a lancé dimanche la députée solidaire qui cherche à se faire réélire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques.

Mme Massé a dressé le bilan de sa campagne lors d’un point de presse tenu dans une la circonscription de Laurier-Dorion, également à Montréal, que sa formation politique tente d’arracher aux libéraux.

«On a un plan, un plan crédible, un plan cohérent pour faire du Québec un pays qui ne laisse personne indifférent», a-t-elle affirmé.

«Quoi qu’il arrive demain, on a secoué l’establishment», a-t-elle précisé déplorant le traitement réservé à QS par les autres chefs qui se «rabattent sur la peur parce qu’ils sont en panne d’espoir et donc incapables d’inspirer notre peuple».