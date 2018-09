La routine santé d'Isabelle Huot

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Quelles activités physiques pratiquez-vous pour garder la forme ?

Photo courtoisie, Kilo Solution

« Je suis maniaque de sports nautiques », affirme la Dre en nutrition Isabelle Huot. Planche à voile, ski nautique, wakeboard, kitesurf, wakesurf, etc. font partie des activités qu’elle pratique surtout la fin de semaine, en compagnie de son conjoint et d’amis, à Magog, où elle a un pied à terre. Isabelle Huot a développé cette passion à Genève, alors qu’elle y réalisait une partie de sa maîtrise. L’hiver, celle qui a déjà été monitrice de ski alpin s’adonne à ce sport ainsi qu’à l’entraînement en salle. « J’ai toujours acheté des condos où il y avait un gym », puisqu’il est ainsi plus facile pour la fondatrice de Kilo Solution, qui travaille entre 80 et 85 heures par semaine, d’inclure cette activité à son horaire, de 7 h à 8 h le matin. L’activité physique lui procure un sommeil plus réparateur et une énergie constante.

Quels sont vos trucs pour garder vos bonnes habitudes alimentaires ?

Photo courtoisie, Kilo Solution

« J’ai toujours eu un intérêt pour la saine alimentation. Quand mes parents commandaient de la pizza lorsque j’avais 7 ans, je leur demandais de me commander une salade », affirme la flexitarienne. Pour l’auteure de 13 livres, dont son plus récent intitulé Les menus solution famille, ce n’est donc « pas un effort » de bien s’alimenter. « Si j’ai le choix, je ne vais jamais prendre de la viande », dit celle qui ne se privera toutefois pas d’en manger s’il y en a au menu lorsqu’elle est invitée à souper. Au resto, elle préfère toutefois manger des poissons, des fruits de mer ou des plats végétariens, avec des légumineuses, du tofu, du tempeh et des légumes, par exemple. Elle avoue aimer beaucoup trop le fromage et le yogourt pour être végétalienne.

Vous permettez-vous quelques péchés mignons ?

Photo Adobe Stock

« Il ne faut pas avoir d’aliments interdits, pas être en privation. Il faut aimer ce qu’on mange », affirme Isabelle Huot, qui savoure un morceau de chocolat noir au jus de sureau et avoine de 100 calories tous les jours. Amatrice de tout ce qui est glacé, comme la crème glacée, le sorbet, le tofu glacé, etc., elle s’offre ces petits plaisirs surtout pendant l’été et en voyage. L’amoureuse du vin, qui suivra sous peu un cours à l’ITHQ dans le but de posséder un jour un vignoble avec son conjoint, ne s’en prive pas, trois à quatre soirs par semaine. Puis le vendredi, les amoureux ouvrent le champagne.

Quels sont vos plats santé préférés ?

Photo courtoisie, Kilo Solution

Le pad thaï au tofu ou aux crevettes, les plats à la citronnelle et à la lime, le cari de pois chiches, les pétoncles poêlés sur un lit de lentilles, le risotto avec des edamames, le chili végétarien, les salades font partie des plats qu’aime Isabelle Huot, une « maniaque de légumes ». D’ailleurs, les produits frais et locaux composent sa cuisine. La semaine, elle concocte des repas très simples, en 30 minutes ou moins, juste après être passée à l’épicerie. La fin de semaine, celle qui collabore à plusieurs émissions de télévision et de radio consacre davantage de temps à la préparation de repas plus élaborés, mais toujours sains.

Quelles sont vos adresses préférées pour bien manger à Québec ?

Photo courtoisie, Kilo Solution

Le restaurant L’îlot Repère gourmand de l’hôtel Entourage-sur-le-Lac, à Lac-Beauport, a séduit la chroniqueuse du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Elle y a même déjà dégusté trois repas, le même jour, entrecoupés d’entrevues au centre-ville de Québec. Les quelques kilomètres à franchir valaient le détour ! La nourriture santé et l’environnement magnifique en bordure du lac lui permettent de « relaxer complètement ». Cette semaine, elle y a d’ailleurs invité quelques membres de sa famille qui habitent Québec. L’Atelier fait aussi partie des bonnes adresses de cette amoureuse des tapas, qui y choisit deux ou trois entrées à base de légumes ou de poissons.