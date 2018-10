LBJÉQ: Les Diamants au bord du gouffre

En vertu d’un gain à l’arraché de 1-0 sur les Diamants de Québec, dimanche soir, au Stade Canac, les Orioles de Montréal ne sont plus qu’à victoire de se couvrir d’honneur dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ).

C’est un optionnel du premier-but Alexander Vincelli, survenu dès la manche initiale, qui a fait la différence au tableau dans ce quatrième match de la finale du baseball junior québécois durant lequel les deux lanceurs partant sont brillés. Le cinquième duel de cette série au meilleur de sept rencontres aura lieu mardi soir, toujours à Québec. En retard 1-3, les Diamants tenteront de demeurer en vie devant leurs partisans tandis que les Orioles seront à la recherche d’un premier titre éliminatoire depuis 2010.

«On n’a pas le type d’individus à l’intérieur de l’équipe qui se concentrent sur ce qui s’en vient. Les gars se concentrent sur le présent. On aura le même focus au prochain match que si c’était 2-2 dans la série. On a quitté le parc en sachant qu’on doit avec une meilleure approche au bâton», a résumé le pilote montréalais, Marc-André Ronda, qui enverra Oscar Rodriguez sur la butte, mardi soir.

Les deux équipes n’ont frappé qu’un faible total de cinq coups sûrs durant la soirée. Tant Jonathan Martin (Montréal) que Vincent Ruel (Québec) ont brillé au monticule, retirant respectivement huit et quatre frappeurs sur des prises.

«Les lanceurs ont vraiment été extraordinaires des deux côtés. Et on a laissé beaucoup de coureurs sur les buts, dont sept à deux retraits, ce qui a limité notre marge de manœuvre et mis de la pression sur les frappeurs», a expliqué le gérant des Diamants, Dominik Walsh.

Dans le cas de Martin, il a soulevé le gros trophée en séries lors des deux derniers automnes avec le Royal de Repentigny. «C’est pour ça qu’on est allés le chercher. Quand vient le temps de nous offrir de grosses performances, que ce soit au bâton ou au monticule, il trouve le moyen de nous faire gagner», a souligné Ronda.

Adversité

Même si les Diamants ont été poussés dans la câbles à l’issue de ce quatrième match, Walsh reste convaincu que ses joueurs peuvent venir à bout des champions de la saison régulière (fiche de 32-10).

«Depuis le match numéro un, on sait que ce sera une série très difficile à gagner. Tout le monde parle de leur offensive, mais leurs lanceurs font la différence [...] La seule chose de logique à faire, c’est de garder la tête froide et d’y aller un match à la fois», a-t-il convenu.

En finale pour une cinquième fois en six saisons, les Diamants, cinquièmes en saison régulière (26-17), ont écarté de leur chemin Trois-Rivières, Saguenay et Longueuil pour atteindre la ronde ultime. Peu importe l’issue de la série, Walsh a levé son chapeau à ses hommes.

«Je ne peux difficilement être plus fier de mes joueurs. Ça fait un mois et demi vie qu’ils ont mis leur vie sur pause pour se défier aux séries juniors. On a eu de l’adversité et on croit en nos chances, même à 1-3.» Le gérant ne savait pas encore l’identité de son partant pour mardi.