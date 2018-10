Le choix vous appartient!

Vous rappelez-vous de cette publicité de 1975 qui disait «Nous sommes six millions, il faut se parler ?» Aujourd’hui, nous sommes cinq millions d’électrices et d’électeurs et il faut voter.

Le taux de participation est un indicateur important de notre santé démocratique. S’abstenir de voter pour exprimer votre rejet de la classe politique, n’est pas une vraie option. Cela revient à laisser les autres décider à votre place. De grâce, allez voter.

Voter : Un devoir citoyen

Dans cette élection, vous avez le choix entre deux partis traditionnels (le PLQ et le PQ) et deux nouveaux qui se réclament du changement (la CAQ et QS).

En votant pour le PLQ ou le PQ, vous opterez pour la continuité, celle du bipartisme où, depuis plus de quarante ans, le pouvoir alterne entre deux partis qui ont épuisé le Québec par leurs chicanes fédéralistes-souverainistes.

Le PQ a déjà été une alternative crédible, mais bon nombre d’indépendantistes sont rendus ailleurs, non pas que la souveraineté soit éteinte, mais parce qu’ils ne le perçoivent plus comme le véhicule approprié pour les y conduire.

37 % des répondants à un sondage Léger du 17 au 21 octobre dernier « voteraient pour la souveraineté du Québec si un référendum avait lieu aujourd’hui » (HuffPost, 24 septembre 2018). Or, les sondages les plus optimistes situent le PQ autour de 20 % des intentions de vote.

Les solidaires seraient aussi une option, sauf que malgré la bonne performance de Manon Massé, ils sont assez réalistes pour savoir qu’ils ne formeront pas le gouvernement.

Le PLQ vient de compléter quinze de pouvoir, sauf pour un court intermède d’un gouvernement minoritaire du PQ. S’il est reporté au pouvoir, pour un autre quatre ans, il aurait été au pouvoir pendant vingt ans consécutifs, sans véritable alternance.

Votre vote fera la différence

Après le scandale des commandites, le Parti libéral du Canada avait perdu l’élection en 2006. Une défaite qui s’est avérée salutaire puis qu’elle lui a permis de revoir ses façons de faire et de resserrer ses règles d’éthique.

D’aucuns pensent, incluant des libéraux, que le PLQ est dû pour des réformes en profondeur afin de renouveler son leadership, renouer avec sa base, retrouver ses vraies valeurs et se reconnecter aux Québécois francophones qui lui font cruellement défaut avec un maigre 17 % d’intention de vote.

Pour plusieurs, c’est une délivrance que l’indépendance ne soit pas un enjeu électoral. Cette coalition Avenir Québec s’est avérée une troisième voie pragmatique qui libère le Québec de cinquante ans de carcan fédéraliste-souverainiste.

Les orientations de son chef, François Legault, ne plaisent pas à tous. Elles subiront le test de la réalité s’il forme le gouvernement. Il faut aussi qu’il accorde une grande priorité à l’environnement et au développement durable.

On peut aussi questionner la crédibilité de cette troisième voie. Moi la première, j’en avais douté au début, jusqu’à ce que je le voie à l’œuvre, avec ses députés, issus des élections de 2012 et 2014. Une équipe aguerrie, avec une cohésion exemplaire, au-delà des étiquettes.

Pour en avoir le cœur net, je me suis rendue dans des rassemblements de la CAQ, pour le Journal, dont celui de samedi dernier, dans Terrebonne, pour voir si le ciment était pris au niveau des militants.

J’ai parlé à des dizaines d’ente eux, de différentes régions du Québec. Ils déclinaient volontiers leurs allégeances antérieures, péquistes ou libérales et se disaient heureux d’en être sortis.

J’ai également analysé les CV des candidat-e-s. Le PQ a une solide équipe de députés, avec quelques nouveaux candidats d’envergure. QS mise surtout sur la jeunesse et le PLQ n’a pas pu attirer de bonnes recrues. Une quarantaine de députés sortants de l’ère Couillard-Charest sont en lise.

L’une des forces de François Legault est dans son équipe qui présente des profils de haut niveau. Plusieurs nouvelles recrues sont des vedettes locales, avec des expériences concrètes, qui apportent une plus-value à la CAQ.

Votre vote confirmera-t-il ou infirmera-t-il les sondages ? Pour le savoir, il faut d’abord l’exprimer. Bon vote.