Le sens du spectacle

Groupe hip-hop qui roule sa bosse depuis déjà huit ans Alaclair Ensemble commence à connaître un joli succès qui traverse l’océan. À quelques jours de repartir en France pour une troisième tournée dans l’Hexagone, la formation québécoise lance un nouvel album, Le sens des paroles. Le Journal s’est entretenu avec l’un des membres du groupe, Ogden Ridjanovic, alias Robert Nelson.

Il y a quelques jours, Alaclair Ensemble a publié sur le web une hilarante vidéo appelée Les sucres. Durant plus de dix minutes, on y voit les membres du groupe parler de leur passion pour le sirop d’érable. Jusqu’à quel point cette vidéo est-elle à prendre au second degré ?

« Je ne le sais pas moi-même, répond Ogden, avec un sourire. Ce qui est bien avec les œuvres d’art, c’est qu’on ne sait pas ce qui est de la fiction ou non. Moi-même, j’habite dans le bois, à Saint-Boniface, en Mauricie. Il y a beaucoup de personnes dans Alaclair qui ont un rapport particulier à la nature. Très franchement, je ne sais pas où tracer la limite entre le vrai et le faux. »

Tâter le pouls

Mais avant que les rappeurs se mettent à produire du sirop d’érable à temps plein, on peut présumer qu’ils se concentreront sur la musique encore plusieurs années. Si l’on en croit leur succès au Québec et leur récente popularité en France, les musiciens seront plutôt occupés ces prochains mois.

« On est intéressés à aller tâter le pouls en Europe, dit Odgen. On ne veut pas défricher là-bas pendant cinq ans. Mais l’on pense qu’il y a quelque chose à faire réellement. C’est le bon moment pour nous d’y retourner. [...] Dans nos spectacles là-bas, les gens réagissent aux mêmes endroits qu’ici. Je pensais qu’il y aurait un plus gros décalage culturel, honnêtement. »

La création du nouvel album, Le sens des paroles, a pris plus d’un an. « C’est l’album qu’on a mis le plus de temps à faire. On avait surtout envie de prendre le temps de faire l’album qu’on avait envie de faire. On ne voulait pas se sentir pressés. »

Le paradoxe du rap

Quel est le sens du titre de l’album ? « C’est un clin d’œil au fait qu’on est dans un paradoxe absolu avec le rap. D’un côté, c’est le genre musical qui utilise probablement le plus les paroles. Mais de l’autre, les gens pensent souvent que c’est la musique qui a le moins de substance. »

L’automne dernier, Alaclair Ensemble a reçu trois Félix au gala de l’ADISQ, grâce à son disque Les Frères Cueilleurs. Est-ce que ce moment est un tournant pour le groupe ?

« Il l’est surtout pour les gens à l’extérieur du rap québécois, répond Ogden. Je ne veux pas sonner ingrat, car on est contents d’avoir reçu des prix. Mais il y a une certaine hypocrisie dans la façon dont on s’intéresse au rap québécois. C’est rendu cool de dire qu’on en écoute. Mais nous, on en fait depuis des années. »

► L’album Le sens des paroles, d’Alaclair Ensemble, est présentement sur le marché. Des spectacles-lancements auront lieu le 23 novembre (Impérial de Québec), ainsi que les 30 novembre et 8 décembre (Club Soda de Montréal). Pour les infos : facebook.com/alaclairensemble.