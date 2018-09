Le triomphe de l’amitié

Avec les deux saisons de la série L’Académie, le film Cœur de slush en préparation et la websérie Les Fourchettes en tournage, l’auteure de 28 ans Sarah-Maude Beauchesne ne se doutait pas que ses préoccupations, ses angoisses et ses questionnements feraient leur chemin sur autant de plateformes.

Celui qui fait le plus jaser en ce moment est sans doute L’Académie, série jeunesse dont la deuxième saison débarque sur Club Illico le 11 octobre.

Le trio d’amies Wendy (Sabrina Bégin Tejeda), Marie (Juliette Gosselin) et Agathe (Léa Roy) s’est laissé en affrontant plusieurs ruptures à la fin de la première saison. Des sujets qui collent à l’adolescence y ont été abordés avec finesse, dont les relations délicates entre les étudiants et les professeurs et les premiers ébats amoureux.

Les filles sont toujours en secondaire 5 dans cette deuxième saison, qui connaîtra son lot de chambardements, notamment des deuils.

« Elles essaient de se remettre sur leurs pattes, de se concentrer sur leur amitié du mieux qu’elles peuvent, révèle Sarah-Maude Beauchesne. C’est difficile de se concentrer sur nos amies quand on a le cœur brisé. »

Ce que l’auteure prône une fois de plus dans cette nouvelle saison, c’est à quel point l’amitié est importante. « Je pense que mon message de base, ç’a toujours été que l’amitié triomphe plus que n’importe quoi à l’adolescence, parce que ça va te suivre toute ta vie. Moi, c’est quelque chose que j’ai appris juste à l’âge adulte que mes amis étaient la chose la plus précieuse. Je trouvais ça important que malgré les histoires d’amour et les insécurités, l’amitié triomphe toujours au sein de l’Académie. »

Sarah-Maude Beauchesne veut aussi dire aux jeunes que l’adolescence, « c’est normal que ce soit compliqué. Ce n’est pas parce qu’on vit en montagnes russes qu’on ne va pas passer au travers. »

Comme on parle aux adultes

L’auteure a trouvé le ton juste pour parler aux ados, s’inspirant des nombreux témoignages qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux.

Pour elle, l’univers des adultes n’est pas vraiment loin. « Ce n’est pas vrai qu’on doit s’adapter à eux autres pour leur parler. Il faut juste être honnête. Je ne parle pas à des ados, je parle à des humains qui ont besoin qu’on réponde à leurs questions », explique-t-elle.

« Je ne voudrais pas qu’une intrigue n’ait pas de répercussions, ne fasse pas réfléchir, même si c’est léger, heureux ou fleur bleue. Chaque situation est placée, imaginée, écrite pour qu’elle serve à quelque chose. »

En tournage

Sarah-Maude Beauchesne vient tout juste de lancer le livre L’Académie - L’été d’avant, qui raconte l’été des trois héroïnes avant qu’elles entrent à l’Académie. Pour l’instant, il n’est pas question que le livre se transpose à l’écran.

Le livre Cœur de slush se transformera en film. Le blogue Les Fourchettes, qu’elle alimente depuis huit ans avec ses propres histoires, deviendra une websérie dont elle tient le premier rôle, aux côtés de Magalie Lépine-Blondeau, entre autres.

« Quand j’écris quelque chose, c’est pour moi, à la base. C’est très personnel comme processus. Je n’avais pas cette prétention-là de penser que ce serait vu par autant de gens. En fin de compte, c’est le fun de constater que mes questionnements sont universels. Ça sert à d’autre monde, c’est rassurant. »

► La première saison de L’Académie sera diffusée à TVA dès le 2 octobre, 19 h 30. La deuxième saison sera diffusée sur Club Illico dès le 11 octobre.