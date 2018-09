Leonard Fournette encore blessé

Souffrant encore d’une blessure à la cuisse, Leonard Fournette n’a pas été en mesure de terminer le match opposant ses Jaguars aux Jets de New York, dimanche à Jacksonville.

Le porteur de ballon a quitté une première fois le terrain au deuxième quart à cause de raideurs à la cuisse. Il est brièvement revenu au jeu, mais les Jaguars ont annoncé que sa journée de travail été terminée, à la mi-temps.

Le fait que les Jaguars avaient une avance confortable de 16-0 à ce moment a probablement facilité la décision.

Fournette est ennuyé par une blessure à la jambe depuis le premier match de la saison contre les Giants de New York. Il n’avait d’ailleurs pas été en mesure de terminer l’affrontement. Il a ensuite raté les deux duels suivants des siens, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Titans du Tennessee.

Avant de déclarer forfait dimanche, Fournette avait amassé 30 verges en 11 courses en plus de capter une passe de cinq verges.

Rob Gronkowski quitte le match contre les Dolphins

Rob Gronkowski a dû quitter le match des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Dolphins de Miami à cause d’une blessure à la cheville, dimanche.

Le cas de l’ailier rapproché, qui était déjà touché à la cheville, était incertain avant la partie. On ne sait pas s’il a aggravé sa situation, ou s’il s’agit d’une blessure différente.

Avant de tomber au combat, Gronkowski n’avait capté que quatre passes pour 44 verges. Les Patriots n’étaient toutefois pas menacés par les Dolphins.

Will Fuller sur la touche

Touché à la cuisse, le receveur de passes des Texans de Houston Will Fuller a quitté le match contre les Colts d’Indianapolis en deuxième demie, dimanche.

Fuller doit composer avec une blessure à la cuisse depuis le début de la saison. Il a capté une passe de touché en plus d’amasser 49 verges par la voie des airs contre les Colts.

Depuis le début de la saison, Fuller a attrapé 17 ballons pour 263 verges et trois majeurs.

Importante blessure pour Tyler Eifert

Tyler Eifert a semblé subir une importante blessure à la jambe droite dimanche dans le match entre les Bengals de Cincinnati et les Falcons d’Atlanta.

Après avoir capté une passe au début du troisième quart, l’ailier rapproché des Bengals a été plaqué et sa jambe s’est tordue à cause de l’impact. Une fois que le jeu s’est arrêté, il a été possible de voir que sa cheville ne pointait pas dans la bonne direction.

Eifert avait capté quatre passes pour 38 verges et un touché avant sa blessure.

O.J. Howard tombe au combat

L’ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay O.J. Howard a été victime d’une blessure au genou dans l’affrontement des siens contre les Bears de Chicago, dimanche.

L’athlète de 23 ans a quitté le terrain au second quart, alors qu’il n’avait réussi aucun attrapé en trois tentatives.

En 2018, Howard a accumulé 222 verges de gains en 11 attrapés et il a inscrit un majeur. En son absence, Cameron Brate devra mettre les bouchées doubles.