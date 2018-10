Les assurances sont-elles nécessaires?

Nous sommes un jeune couple qui vient d’emménager ensemble. Nous avons 22 et 25 ans et nous ne sommes pas riches, mais quand même assez pour avoir pu se meubler de façon correcte et plutôt jolie selon les commentaires de nos parents et nos amis. Mon père, qui a travaillé dur toute sa vie pour nous payer des études et nous permettre de mieux partir que lui dans la vie, insiste pour que nous prenions à tout prix des assurances pour protéger nos biens.

Ma blonde, qui vient d’une famille plutôt bohème, refuse d’investir le moindre sou là-dedans. Selon elle, ce serait de l’argent gaspillé. Mon père de son côté, lui qui a vécu un terrible incendie au début de son mariage avec ma mère et qui a tout perdu faute d’assurance-habitation à l’époque, me talonne pour qu’on en prenne une. Comme ma blonde vous lit régulièrement et qu’elle a une grande confiance en vous, elle accepte que je remette notre décision entre vos mains.

Anonyme

De quelle responsabilité vous me chargez là ! En toute honnêteté, je partage l’avis de votre père. Si la malchance vous frappait, faites le calcul de ce que ça vous coûterait pour tout racheter à neuf, et vous allez vite constater que ce qu’on investit dans une assurance vaut largement le coup.