Les Patriots infligent une première défaite aux Dolphins

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont ramené les Dolphins de Miami sur terre, dimanche après-midi, en les terrassant 38-7 à Foxborough.

Il s’agit d’une première défaite pour les représentants de la Floride en quatre rencontres cette saison. Pour leur part, les hommes de Bill Belichick ont maintenant une fiche de 2-2.

Le quart-arrière des Patriots Tom Brady a connu un fort match avec 23 passes complétées en 35 tentatives pour des gains de 274 verges et trois touchés. Le pivot de 41 ans a également été victime de deux interceptions.

Les porteurs de ballon ont aussi tiré leur épingle du jeu. James White a inscrit un touché par la passe et un via le sol, alors qu’il a terminé sa journée de boulot avec 44 verges en huit course. Quant à lui, Sony Michel a couru 25 fois pour 112 verges et un majeur.

L’unique touché des Dolphins a été réussi en fin de partie par le quart Brock Osweiler, qui a trouvé Frank Gore sur 13 verges.