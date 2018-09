Les valeurs de la famille ont complètement foutu le camp

Au risque de vous sembler rétrograde, je tiens à vous faire part du malaise que je ressens. Mon mari et moi avons élevé nos enfants dans les principes de la religion catholique. Sans être rigides, les valeurs de notre foi chrétienne nous ont guidés dans ce que nous leur avons transmis et nos enfants ne nous ont jamais contestés.

Mais ce qui se passe actuellement dans les vies respectives de notre fille et de notre garçon ne cadre pas avec nos principes et ça nous désole. Ma fille et mon gendre sont des parents très corrects, mais ils élèvent leurs deux enfants en dehors de la foi catholique. Ils les ont fait baptiser, probablement pour nous faire plaisir, mais ensuite ni la première communion ni la confirmation n’ont suivi. Quand j’ai tenté d’en vérifier le pourquoi, ma fille m’a répondu que son mari étant athée, elle ne voyait pas la nécessité d’élever leurs enfants dans la religion, tout en maintenant qu’elle leur transmettait des valeurs humaines de remplacement.

Quant à mon fils et ma bru, il fut établi dès le départ que leur fils ne serait pas baptisé, et qu’ils le laisseraient décider au moment opportun. Comme s’il avait lui aussi adhéré aux valeurs de la famille de sa femme qui vient d’un ancien pays communiste et qui n’a jamais pratiqué aucune religion.

Comment nos deux enfants peuvent-ils être aussi sensibles à leurs conjoints respectifs et plus du tout à ce que nous leur avons inculqué ? Nous sommes-nous à ce point trompés dans notre façon de faire avec eux ? Je sais que vous ne croyez pas en Dieu, probablement parce que vous avez été élevée par des parents comme vous. Est-ce que ça veut dire que nos enfants à nous nous renient ?

Une croyante sincère

J’ai été élevée, mon père étant décédé alors que j’étais très jeune, par une mère catholique pratiquante, mais qui, même si ça l’a désolée quand j’ai cessé de pratiquer, m’a toujours laissée libre de mes convictions à partir de 17 ans ? Rassurez-vous, vous n’avez rien fait de mal, et tout comme votre mari, vous n’êtes pas responsable de leurs décisions une fois qu’ils sont devenus parents eux-mêmes. Prendre acte de ce fait, c’est tout ce qu’il vous est possible de faire. Et si vos enfants, gendre et bru, transmettent de bonnes valeurs aux leurs, en quoi cela est-il inquiétant ? Vos enfants mènent leur barque à leur façon, selon leurs convictions, ce qui est un signe de maturité selon moi.