Marc Bergevin et Luc Lavoie se chicanent à «Tout le monde en parle»

Le directeur général du Canadien Marc Bergevin et le journaliste et analyste politique Luc Lavoie se sont échangé les politesses à l’émission Tout le monde en parle, dimanche.

C’est que Luc Lavoie s’est souvent permis de critiquer durement le travail de Bergevin, et comme les deux hommes se sont retrouvés côte à côte sur le plateau, Guy A. Lepage leur a fourni l’occasion de régler leurs comptes.

Un échange musclé

Le segment a commencé lorsque l’animateur a cité Luc Lavoie qui parlait de Bergevin il y a quelques mois: «Il n’a eu que des échecs sur toute la ligne. Six ans d’échecs. Je ne comprends pas pourquoi Molson garde un gars comme ça à Montréal.» Le ton était donné.

«Premièrement, c’est quoi un échec pour toi?» l’a relancé le DG du CH.

«C’est ne pas faire les séries, ne pas gagner la coupe Stanley», s’est expliqué Lavoie.

«En six ans, on les a faites trois fois, donc ce n’est pas six ans d’échec», a ironisé Bergevin.

«Ok, trois d’abord. [...] Nous à Montréal, on veut la coupe Stanley... pis on est tellement loin de ça qu’on se demande comment ça que c’est si compliqué que ça? [...] Y’a une affaire dont je suis certain: le Canadien ne gagnera pas cette année» a précisé le journaliste.

S’en est suivi un échange sur les succès des Maple Leafs, le repêchage et les performances de Galchenyuk, durant lequel le ton était encore à la confrontation (avec un sourire en coin, quand même).

Heureusement, le tout s’est terminé sur une accolade au son du traditionnel hymne de réconciliation de l’émission, Ce soir l’amour est dans tes yeux...

Sur Twitter, les internautes qui suivaient la discussion ont été nombreux à réagir :

Luc Lavoir et Marc Bergevin #TLMEP ... c’est malaisant, mais je ne peux pas arrêter de regarder LOL @guyalepage — Francis Tremblay (@Franfif) October 1, 2018

L’échange entre Luc Lavoie et Marc Bergevin = du bonbon! #Tlmep — Alex Trudel (@TrudelAlexandre) October 1, 2018

On peut dire de Luc qu’il Lavoie pas dans sa soupe hein la direction du CH?#TLMEP — - vanille exquise - (@CarolineLamarre) October 1, 2018

Pourquoi @guyalepage tu as coupé cet échange. Luc disait tout haut ce qu'on pensait tous. #TLMEP :o — Olivier Simard (@oliviersimard) October 1, 2018

Luc Lavoie me fait sourire pour la première fois ever en jasant avec Marc Bergevin... #tlmep — Martin Sasseville (@PuckTaVie) October 1, 2018

L’échange peut être visionné ici :