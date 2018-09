Ne l'appelez plus Kanye West, juste Ye

New-York | Le rappeur Kanye West répondra désormais au nom de «Ye» mais, sur le plan politique, son soutien à Donald Trump, rarissime parmi les personnalités afro-américaines, reste inébranlable.

«Je suis Ye», a annoncé sur Twitter l'individu connu officiellement comme Kanye West.

the being formally known as Kanye West



I am YE