Nouvelles élections, même couverture

Les chefs de partis changent, mais les chefs d’antenne demeurent. Encore une fois, TVA et Radio-Canada accordent leur vote de confiance à Pierre Bruneau et Patrice Roy pour piloter la soirée électorale.

Les deux diffuseurs n’ont apporté aucun changement majeur à leur couverture du scrutin, qui monopolisera les ondes à partir de 19 h 30 (LCN et RDI seront en mode élections dès 18 h 30). Les premiers résultats sont attendus quelques minutes après 20 h, soit l’heure de fermeture des bureaux de vote.

À TVA, le panel d’analystes qui accompagnera Pierre Bruneau a subi quelques petites altérations. Présent lors du dernier scrutin provincial en 2014, Mario Dumont sera épaulé par Emmanuelle Latraverse, qui effectuait son retour à TVA au mois d’août après avoir passé 13 années à Radio-Canada.

On oublie également la seconde table d’analystes dirigée par Paul Larocque. Ce dernier unira sa voix à celles de Dumont et Latraverse durant toute la soirée.

Précision

Dans un autre studio, Jean-Marc Léger décortiquera les résultats région par région et parfois comté par comté, quand les luttes seront serrées.

« On est plus précis, indique le rédacteur en chef de TVA Nouvelles et producteur de Québec 2018, Jean-Pierre Jodoin. Le but, c’est de bien informer les gens, qui veulent savoir trois choses : Qui va former le gouvernement ? Est-ce que c’est un gouvernement majoritaire ou minoritaire ? Et qui est élu dans mon comté ? »

À Radio-Canada, Patrice Roy dirigera les opérations en studio entouré de visages familiers : Sébastien Bovet, Michel C. Auger, Chantal Hébert et Martine Biron. Six journalistes interviendront en direct des rassemblements des quatre principales formations politiques, tandis que Jean-Sébastien Cloutier, David Gentile et Valérie-Micaëla Bain seront répartis dans des comtés stratégiques.

La course

Qui sera le premier à révéler le nom du parti gagnant ce soir ? Suspense.

« Tout le monde veut être le premier à l’annoncer, mais souvent, c’est une question de secondes entre les réseaux, observe Jean-Pierre Jodoin de TVA. Chose certaine, personne ne veut se tromper. »

Lors des élections de 2014, alors que Philippe Couillard (PLQ), Pauline Marois (PQ), François Legault (CAQ) et Françoise David (QS) croisaient le fer, TVA était sorti victorieux du combat des cotes d’écoute. Sa couverture du dépouillement avait rallié une moyenne de 920 000 personnes de 20 h à minuit, contre 769 000 pour Radio-Canada.

Séries en pause

La campagne électorale viendra donc bousculer une dernière fois cet automne la grille des deux diffuseurs.

Les fans de District 31 peuvent respirer librement : la quotidienne de Luc Dionne sera diffusée à 19 h comme d’habitude.

Les fidèles téléspectateurs de Boomerang, Discussions avec mes parents, L’Échappée, Demain des hommes, Le jeu et Ruptures n’auront pas cette chance et devront patienter une semaine avant de retrouver leurs séries chouchous.