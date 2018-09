ALÉNA: Couillard et Lisée dénoncent les concessions dans le secteur laitier

SAGUENAY et BÉCANCOUR - Philippe Couillard demande aux Québécois de se rallier en masse au PLQ pour défendre les agriculteurs alors qu’Ottawa aurait fait des concessions majeures sur la gestion de l’offre du secteur laitier pour renouveler l’ALENA, selon le Globe and Mail. Il dit ne pas avoir été mis au courant.

«Je viens de voir un article dans le Globe and Mail que je n’aime pas. Ça dit qu’on est en train de préparer des concessions importantes dans le secteur laitier. [...] C’est important que tous les Québécois se rallient derrière moi et je demande en cette période si importante ou on ne sait pas comment tout ça va se terminer», a lancé le chef libéral samedi lors d’un rassemblement militant à Saguenay.

«Je demande aux agriculteurs du Québec de se rallier à moi et au Parti libéral du Québec pour défendre leurs intérêts et protéger la gestion de l’offre dans les prochaines années et les prochaines générations», a-t-il ajouté.

M. Couillard doit parler plus tard à la presse. Son entourage doit d’ici là communiquer avec le négociateur du Québec pour l’accord de libre-échange nord-américain, Raymond Bachand.

«Je n’ai pas eu de communication directe de ça, mais c’est ce que je viens de lire. Je veux juste vous répéter que je vais soutenir jusqu’au bout, jusqu’au bout, au-delà même d’une entente qui serait signée, je vais soutenir nos producteurs laitiers, notre industrie et nos fermes familiales», a-t-il ajouté.

Le Globe and Mail affirme, dans un texte paru hier matin, que quatre sources des deux côtés de la frontière ont confirmé qu’Ottawa a donné son accord à des «concessions significatives» sur son système de protection de l’industrie laitière.

Ottawa sacrifie le Québec, dénonce Lisée

Le chef péquiste Jean-François Lisée a fait un arrêt imprévu dimanche à la fromagerie L’Ancêtre, à Bécancour, où il a dénoncé cette nouvelle brèche qui pourrait être faite dans le système de gestion de l’offre des produits laitiers au Canada.

Photo Journal de Québec, Patrick Bellerose

«On est dans un scénario complètement classique où le Québec va être sacrifié pour protéger l’Ontario», a lancé M. Lisée. Les concessions, estime-t-il, visent à éviter que la province voisine ne soit frappée par des tarifs douaniers sur l’industrie automobile.

Jean-François Lisée a profité de l’occasion pour appeler les Québécois à voter pour son parti lors des élections générales lundi. «Pour une fois, dans une négociation commerciale, les Québécois ne sont pas sans voix, a-t-il affirmé. Ils peuvent aller demain aux urnes pour choisir le parti qui a toujours défendu les intérêts du Québec dans les négociations face à Ottawa, et ça, c’est le Parti québécois.»

«Demain, les Québécois doivent envoyer un signal fort : pas de concessions, a-t-il ajouté. Et pour le faire, c’est en votant pour le Parti québécois.»