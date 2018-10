Ouellet encore plus proche, Simon Després en attente

Avec les blessures à Shea Weber et à David Schlemko, Xavier Ouellet devrait logiquement faire ses premiers pas avec le CH. Il a tout fait en son pouvoir pour gagner son poste avec l’équipe. Si Pierre Gervais peut déjà préparer son nom au-dessus d’un casier dans le vestiaire de l’équipe, Bergevin devra choisir entre Jordie Benn et Simon Després. Un des deux devra partir.

« Je peux me regarder dans le miroir et dire que j’ai fait ce que je pouvais pour me donner la meilleure chance d’obtenir un contrat, a mentionné l’ancien choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2009. C’est maintenant à mon agent et à Marc de décider si c’est le cas. Je suis fier de moi. J’ai fait ce que j’avais à faire. Ça n’a pas été parfait, j’ai fait des erreurs, mais j’ai tout donné. »