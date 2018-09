Ouverture attendue du Strom Spa le 26 octobre

Le Strom Spa du Vieux-Québec ouvrira finalement ses portes le vendredi 26 octobre prochain.

Le futur site de détente, situé au bassin Brown, est en chantier depuis le mois d’août 2017.

L’ouverture, qui était à l’origine prévue pour l’été dernier, avait dû être reportée en raison d’un chantier des plus complexes.

Interrogé sur la situation, Guillaume Lemoine, président de Strom Spa Nordique, avait évoqué que l’entrepreneur, soit l’Intendant, avait sous-estimé certains défis architecturaux et de temps dans la conception du site, tels que les bassins « labyrinthiques » et « pavillonnaires ».

Photo Didier Debusschere

Encore des travaux

À moins d’un mois de l’ouverture, « la construction avance à un bon rythme », confirme le porte-parole David Tremblay.

Une première activité inaugurale aura lieu le jeudi 25 octobre pour les médias. Le public pourra y accéder dès le lendemain.

« Les premiers clients auront droit à une attention spéciale lors de la journée d’ouverture, le 26 octobre », poursuit le porte-parole sans donner trop de détails.

Le Strom Spa, dont le projet est évalué à environ 17 M$, comprendra quatre pavillons sur une superficie de 32 000 pieds carrés d’espace intérieur.

Photo Didier Debusschere

Le volet expérience thermale proposera deux saunas secs, deux hammams, huit bassins d’eau, un bassin infini donnant sur le fleuve, un bassin mi-intérieur mi-extérieur, ainsi que trois chutes.

Il y aura également un bistro avec salle à manger.

L’architecture est inspirée de récits historiques et légendaires, et par les activités portuaires et commerciales d’autrefois du bassin Brown.

À ce jour, onze emplois sont encore à pourvoir à la succursale du Vieux-Québec.