Photos souvenirs: Dominique Michel

Télé et cinéma

Photo d'archives

Un sketch de Dodo et Claude Michaud en 1974, dans le cadre des Beaux dimanches. La comique était cette année-là la vedette du film Les Aventures d’une jeune (et joyeuse) veuve de Roger Fournier, son troisième film, et elle participait déjà aux Bye Bye de fin d’année.