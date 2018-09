Quand François Legault compare une recrue du Canadien de Montréal à la CAQ!

Puisqu’il est un grand amateur de hockey, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a été questionné, dimanche, sur l’arrivée de Jesperi Kotkaniemi chez le Canadien de Montréal.

Le chef caquiste croit que la recrue de 18 ans représente «un vent de fraîcheur, un peu comme la CAQ», a-t-il mentionné en matinée, lors d'une mêlée de presse à Salaberry-de-Valleyfield.

«Je suis content de voir qu’il va faire l’équipe. [...] Mais je trouve ça intéressant de voir un jeune. On a beaucoup parlé du premier choix, Dahlin, mais on se disait, quand on a perdu à la loterie, que le troisième choix c’était décevant. Mais quand on le voit jouer depuis le début, j’ai regardé certains matchs et j’aime bien voir Kotkaniemi», a-t-il ajouté.

Si le jeune joueur d’origine finlandaise souhaite s’établir ici, devra-t-il apprendre le français, a été questionné François Legault.

«Écoutez, il y a des exceptions pour les gens qui viennent travailler ici de façon temporaire, mais j’aimerais ça qu’il s’établisse ici et qu’il apprenne le français», a-t-il répondu.