Résilients Titans

Les Titans du Tennessee ont toutes les raisons au monde pour justifier des défaites depuis le début de la saison. Or, non seulement ils ne perdent pas, mais ils continuent de jouer du football inspiré malgré une panoplie de blessures et un calendrier peu commode, en renversant de sérieux prétendants.

Après une performance défensive étincelante la semaine dernière face aux Jaguars de Jacksonville, ils ont cette fois surpris les champions en titre, les Eagles de Philadelphie, par une victoire de 26-23 en prolongation. Pas un mot ne décrit mieux l’effort des Titans que « résilience ».

Résilience parce qu’ils ont dû combler un déficit de 17-3 en deuxième demie. Résilience parce que leur quart-arrière Marcus Mariota a accumulé 344 verges et deux passes de touchés malgré une blessure dans un nerf du coude qui lui fait perdre une sensibilité essentielle dans les doigts de sa main droite.

Résilience parce qu’ils sont privés de leur as ailier approché, Delanie Walker, et que leur receveur le plus productif des deux dernières saisons, Rishard Matthews, a été renvoyé bouder en boule chez lui, parce qu’il se disait malheureux de son utilisation.

Résilience parce qu’ils ont enfin renoué avec leur solide duo de bloqueurs partants en Jack Conklin et Taylor Lewan, les deux se retrouvant en uniforme pour une première fois ensemble cette saison. Malgré tout, ils sont aujourd’hui 3-1.

Toute une séquence

Le mot résilience va surtout à merveille aux Titans, parce que la victoire a été acquise après qu’ils ont été confrontés à trois situations critiques de quatrième essai sur leur dernière séquence offensive en prolongation.

La poussée héroïque de 16 jeux sur 75 verges, les Titans l’ont exécutée le couteau sur la gorge. Les Eagles venaient d’inscrire un botté de placement qui leur donnait les devants 23-20 et il fallait au moins aller égaler la marque pour que l’action se poursuive.

Mais les Titans ont vu plus gros, plus loin, en convertissant leur dernier quatrième essai à la ligne de 32 des Eagles, où ils auraient pu se contenter de tenter un long placement. La conversion a mené trois jeux plus tard au touché victorieux du receveur Corey Davis sur une passe de 10 verges de Mariota.

Et lui aussi est l’exemple même de la résilience. Davis, choisi au cinquième rang au total du repêchage de 2017, a connu une saison recrue à oublier en raison de blessures, et le doute s’est installé dans l’esprit de plusieurs à son sujet.

Il a pleinement mérité de savourer son premier touché en carrière sur un jeu aussi dramatique, couronnant une journée d’efforts de neuf réceptions pour 161 verges.

Des airs de Steve McNair

Mariota, pour sa part, n’est pas sans rappeler les beaux jours d’un certain Steve McNair comme visage de la franchise. Plus souvent qu’à son tour, McNair jouait blessé, encaissait les coups, se relevait sans rechigner et allait chercher des victoires pas toujours élégantes.

Personne ne gagne de trophée en septembre, mais les Titans ont le don en ce premier mois du calendrier de gagner le respect de tous.

Gagnants

Mitchell Trubisky

Suscitant davantage le doute que l’admiration depuis ses débuts l’an dernier, le quart-arrière des Bears s’est offert son party de coming out. Trubisky est devenu le premier joueur de la franchise à lancer six passes de touchés depuis Johnny Lujack, en 1949.

Ezekiel Elliott

Avec 152 verges au sol et 88 par la passe, Ezekiel Elliott a été responsable de 58 % de la production offensive de son équipe. Ne cherchez pas pourquoi les Cowboys ont gagné.

Les Packers

Les Packers ont reçu deux excellentes nouvelles en écrasant les Bills. D’une part, Aaron Rodgers semble avoir retrouvé davantage de mobilité, comme en font foi ses 31 verges au sol. D’autre part, la défensive a signé un premier blanchissage depuis le 31 octobre 2010.

Les Patriots

Il fallait s’attendre à l’éveil du géant endormi... Les Patriots ont remporté pour une sixième fois de suite un match après avoir subi deux revers et, dans ces six victoires, l’écart moyen a été de 21,2 points. Leur présaison est finie.

Jon Gruden

Elle est enfin arrivée ! La première victoire de Jon Gruden à son retour à la barre des Raiders. Il n’avait pas ressenti ce feeling depuis le 30 novembre 2008.

Perdants

Frank Reich

Avec 27 secondes à écouler en prolongation, l’entraîneur-chef des Colts a voulu être agressif en y allant sur un quatrième jeu, à sa ligne de 43. La passe incomplète d’Andrew Luck a donné ensuite la victoire aux Texans sur un plateau d’argent.

Tyler Eifert

Dans l’art de subir des blessures pénibles à regarder, difficile d’être plus malchanceux que l’ailier rapproché des Bengals. L’étendue de sa blessure n’est pas connue, mais pour la quatrième fois en six ans, sa saison risque de prendre fin prématurément.

Les Buccaneers

L’entraîneur-chef Dirk Koetter a bien résumé la situation après une honteuse défaite de 48-3 en disant que tout le monde sur le terrain devrait être viré, y compris lui-même. Les Buccaneers n’auraient pas battu une équipe benjamin du Sri Lanka, hier.

Les Falcons

Mine de rien, les Falcons se retrouvent dans une position précaire à 1-3 et viennent d’échapper deux matchs de suite, lors desquels ils ont pourtant marqué 36 et 37 points. La défensive, décimée par les blessures, se fait désosser.

Earl Thomas

Le vétéran maraudeur des Seahawks s’est longuement battu pour un nouveau contrat, qu’il n’a pas eu après des années de loyaux services. Il a fini sa journée de travail la jambe dans une prothèse, avec un doigt d’honneur vers son banc. C’est d’une tristesse pour un grand joueur !