Robidoux suspendu indéfiniment

La LHJMQ a suspendu indéfiniment Mikaël Robidoux au lendemain de la mise en échec douteuse qu’il a assénée à Xavier Simoneau, samedi soir, dans la rencontre opposant les Remparts aux Voltigeurs de Drummondville au Centre Marcel-Dionne.

L’annonce n’est pas surprenante étant donné que le fougueux attaquant des Remparts avait été expulsé pour coup à la tête après avoir frappé le petit joueur adverse dans l’angle mort alors qu’il tentait de se diriger vers la cage québécoise. Les Remparts l’ont par la suite emporté 3-2.

Il s’agit de la huitième suspension de la carrière de Robidoux, qui avait d’ailleurs dû réfléchir dans les gradins lors des deux premiers rendez-vous saisonniers après avoir porté un coup de genou à l’adversaire. La semaine dernière, ce dernier disait vouloir «faire attention» sur la patinoire.

Le directeur de la sécurité des joueurs de la LHJMQ, Éric Chouinard, rendra sa décision finale «une fois qu’il aura visionné les différentes vidéos, parler au joueur et à l’organisation impliqués et après avoir consulté son comité de discipline», a annoncé la Ligue par voie de communiqué, dimanche matin.

À l’hôpital

Simoneau, un choix de première ronde en 2017 des Voltigeurs, est parti en civière avant d’être transporté à l’hôpital où il a passé la dernière nuit sous observation. L’organisation drummondvilloise avait annoncé qu’il était conscient et que son état était jugé stable après la rencontre.

L’entraîneur-chef des Voltigeurs, Steve Hartley, n’avait pas hésité une seconde à condamner la mise en échec du joueur des Remparts en point de presse, rappelant qu’il s’agissait d’un récidiviste en semblable matière.

«C’est un geste qui n’a pas sa place dans notre ligue. Je regarde le joueur en question qui en sera à son huitième cas de discipline. Je pense que toutes les fois qu’il sera sur la glace, on peut s’attendre à ce que ce soit du pareil au même [...] C’est triste qu’en 2018, on parle encore de gestes disgracieux dans notre sport», avait-il pesté.

Dans l’autre vestiaire, Patrick Roy s’était montré indulgent envers son protégé. Lors de sa rencontre avec les membres des médias, il n’avait pas eu le temps de revoir l’incident.

«On n’aime pas ça voir un joueur tomber sur la glace comme ça. C’est la dernière chose qu’on veut voir. Par contre, le gars allait au filet et lui est arrivé au même moment. C’est plus une collision [...] Un gars qui coupe au filet, on n’aime pas voir le [résultat] final de la situation, mais on ne peut pas laisser aller le gars au filet», avait répondu le grand patron des opérations hockey des Remparts.

Âgé de 19 ans, Robidoux en est à sa quatrième saison dans l’uniforme des Diables rouges. En 135 rencontres, le patineur de La Prairie compte 13 buts et 14 mentions d’aide, pour 27 points, ainsi que 182 minutes de pénalité.

Plus de détails à venir