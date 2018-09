Un géant quitte les ondes

Le monde des médias de Québec est sous le choc le 30 septembre 1994 lorsque la station de radio CJRP 1060 ferme brutalement ses portes.

C’est sous les lettres CJLR que la station a été créée, en 1959, par Jacques La Roche. Troisième antenne AM du paysage de Québec après CHRC et CKCV, CJLR devient la première dans son marché à émettre 24 heures sur 24 et à proposer une émission matinale.

La station est vendue en 1969 au tout nouveau réseau Radiomutuel et adopte les lettres d’appel CJRP.

Bataille des cotes d’écoute

Jusqu’au début des années 1980, la radio AM remporte haut la main la bataille des cotes d’écoute à Québec.

Dans les années 1970, les principaux joueurs, CHRC et CJRP, obtiennent des sondages de 300 000 à 400 000 auditeurs, le double des meilleurs pointages d’aujourd’hui, à une époque où la région de Québec était de surcroît moins populeuse.

En 1970, CJRP se dote même d’un hélicoptère pour faire la circulation. Hélicoptère qui, une fois, a dû faire un atterrissage d’urgence sur les plaines d’Abraham, après s’être d’abord posé sur un bloc de glace sur le fleuve, de quoi flanquer une belle frousse à l’animateur Charles Ouellet, à bord.

Mais la montée en popularité de la radio FM, avec sa qualité sonore supérieure, sonnera graduellement le glas de la bande AM.

LA FIN D’UNE ÉPOQUE

Ce 30 septembre 1994, Radiomutuel et son concurrent Télémédia – propriétaire de CHRC – fusionnent pour créer Radiomédia. En plus de CJRP, quatre autres stations ferment dans la province, au prix d’une centaine d’emplois perdus.

Photo d’archives

L’opération a pour but de consolider les opérations de CHRC, dont l’âme est le polémiste-animateur André Arthur. L’histoire de la radio AM à Québec se terminera avec la fermeture de CHRC en 2012... un 30 septembre !

L’animateur-vedette de CJRP, Robert Gillet, a été le dernier à se faire entendre au micro avant l’annonce de la fermeture. Il a ensuite été recruté par le FM93 avant son arrestation et sa condamnation dans la foulée de l’opération Scorpion.

Lorsque la fermeture est survenue, CJRP était depuis quatre ans le diffuseur des matchs des Nordiques, qui allaient alors entamer leur dernière saison.

— Texte et recherche : Martin Lavoie et Stéphane Villeneuve