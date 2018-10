Un salon pour découvrir des «chemins spirituels» variés

Pierres qui guérissent, voyance, massages vibratoires : les méthodes de soin non conventionnelles ont leurs sceptiques, mais elles ont aussi de nombreux adeptes, s’il faut en croire la participation au tout premier salon métaphysique et spirituel de Québec, samedi et dimanche.

Selon les organisateurs, plus de 5000 personnes ont visité la quarantaine d’exposants qui étaient réunis au Centre Horizon de Limoilou.

Photo Didier Debusschère

Rafael Hul, cofondateur de l’entreprise montréalaise Crystal Dreams qui organisait l’événement, reconnaît que les pratiques mises de l’avant au salon peuvent surprendre. Il assure que de plus en plus de personnes en tirent des bénéfices.

« Beaucoup de gens sont sceptiques »

« Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, c’est normal et on encourage ça », affirme M. Hul, dont l’entreprise offre une gamme de pierres et de cristaux censés réduire l’anxiété et le stress, ou encore stimuler l’énergie et la confiance en soi.

Photo Didier Debusschère

« C’est pour ça qu’on a créé l’événement, pour que les gens puissent venir nous rencontrer. Il y a tellement de chemins spirituels différents », poursuit-il.

À l’entrée du salon, un autre exposant attire l’attention. Une dame frappe un immense tambour sous lequel médite un homme venu expérimenter le « massage vibratoire ».

« Le tambour est un propulseur d’énergie. Ça t’amène à avoir une nouvelle propulsion dans ta vie, dans ton quotidien », explique le créateur du tambour unité, Jacques Nadon.

Effet placebo ?

Autre exposante au salon, Valérie Bisson confectionne pour sa part des « arbres magiques » composés de pierres aux vertus diverses. Même si elle assure « [qu’] il y a vraiment une base scientifique » dans son approche, elle ne demande pas à tout le monde de le croire. « On peut dire que c’est [l’effet] placebo. Tant que ça marche, alléluia ! » lance-t-elle.

Photo Didier Debusschère

Dans le public, Manon L’Hérault explique que c’est la curiosité qui l’amène.

« Ce n’est pas une question de juste confier notre santé à ça, mais c’est un ajout », dit-elle.

Vu le succès de l’événement, les organisateurs envisagent de louer un endroit encore plus grand l’an prochain.