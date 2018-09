Une élection imprévisible...

Des luttes à trois, voire à quatre dans certains comtés, rendent périlleuse toute prédiction de sièges ou de vainqueur de cette élection.

Il y a quelques jours, au Nouveau-Brunswick, les analystes et sondeurs ont été confondus. C’est que lors des élections dans cette province, plusieurs luttes serrées qui ont impliqué plus de deux partis, ont fait basculer des comtés là où les analystes de n’y attendaient pas.

Aussi, on a écrit depuis que cette élection chez nos voisins en était une qui montrait que « les électeurs avaient tourné le dos au bipartisme ». Ce qui n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé en Colombie –Britannique au provincial l’an dernier.

Il y a un peu de ça aussi; l’illustration de plus en plus évidente que notre mode de scrutin uninominal à un tour et le bipartisme qui lui est inhérent sont anachroniques, dépassés.

Élection imprévisible – les experts ne s’entendent pas...

Plus que jamais, chaque parti politique aura avantage à faire sortir son vote demain, car cette élection pourrait se jouer sur la capacité des formations politiques à coiffer ses rivales dans quelques comtés.

Des luttes à plusieurs où une poignée de votes sera déterminante.

Et signe que l’issue de cette élection est imprévisible, les experts ne s’entendent pas quant au parti qui l’emportera dans quelques heures. Si la plupart des sondeurs pointent vers la CAQ pour former un gouvernement minoritaire, Claire Durand, professeure et spécialiste des sondages, fait bande à part et prévoit plutôt l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire. Son verdict? Ceci :

Le PLQ avec 30-32% du vote et entre 52 et 54 sièges. La CAQ avec 28-29% du vote et 45 à 48 sièges.

Selon elle, les sondeurs sous-estiment systématiquement le vote libéral; et ce qu’elle nomme comme groupe « l’électeur discret » vote à 50% pour le PLQ alors que la CAQ et le PQ recueilleraient 25% chacun du vote de ce groupe.

Quant au vote de Québec solidaire, Claire Durand rappelle que sa popularité au sein de l’électorat 18-34 ans le défavorisera, car la tendance lourde, non démentie, demeure que le pourcentage de participation au sein de ce segment de l’électorat est plus bas que tous les autres. Effet inverse pour le PLQ qui compte sur un électorat captif au sein des segments de l’électorat qui votent le plus.

Et alors?

Dans ce contexte, chaque parti aura avantage à faire sortir son vote, car la mobilisation terrain de l’électorat pourrait faire basculer un comté pivot. Dès lors, les organisations politiques les mieux rodées seront avantagées.

Le long, ardu, travail de recrutement de membres et d’investissement au sein d’organisations de comtés sera, cette fois, déterminant. De bons sondages, même en tendance lourde, ne pourront pas rivaliser avec la détermination de militants au sein des circonscriptions.

La CAQ sera sur ce point nettement défavorisée par rapport au PLQ et au PQ, deux partis qui comptent des organisations terrain éprouvées, des partis qui sont reconnus pour être capables de faire sortir leur vote. Un travail qui est amorcé depuis plusieurs semaines, par le pointage que font les partis.

S’il y a UNE élection où les militants et les sympathisants de différentes formations politiques devraient moins se soucier des « tendances » annoncées par les sondeurs et les analystes et plutôt favoriser leurs convictions et la dynamique particulière de leurs comtés, c’est bien celle-ci.

D’ailleurs, on surveillera aussi le taux de participation. Le vote par anticipation ayant décliné de 2% par rapport à 2014, il n’est pas impensable que moins de gens sortent voter. On blâme les chefs pour une campagne à se tirer de la bouette, n’oublions pas toutefois que les médias ont leur rôle à jouer dans le cynisme politique ambiant.

En privilégiant les effets de toge, les scandales, les sondages et les analyses du même cercle de commentateurs –dont certains sont franchement déprimants et vecteur de cynisme eux-mêmes – on a réussi à repousser plusieurs citoyens de la politique.

Dans le meilleur des mondes, le Québec suivra la tendance amorcée ailleurs dans le Canada anglais (oui! oui!) et élira un gouvernement minoritaire; contexte qui sera alors favorable à ce que les trois partis favorables à la modification du mode de scrutin unissent leurs forces pour cette élection-ci soit la dernière selon notre mode de scrutin archaïque et dépassé.

Si cette élection pouvait servir à ça, elle n’aura pas été vaine.