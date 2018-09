Victoire de l’Europe à la Coupe Ryder

L’Italien Francesco Molinari a concrétisé la victoire de l’Europe contre les États-Unis à la Coupe Ryder, dimanche au club de golf national de Paris, en France.

Le champion en titre de l’Omnium britannique avait une confortable avance au 16e trou dans son duel contre Phil Mickelson quand l’Américain a envoyé sa balle dans l’eau. Il a concédé la victoire peu de temps après.

Molinari a d’ailleurs connu un week-end de rêve en France, lui qui est devenu le premier joueur européen de l’histoire à livrer une fiche de 5-0 à la Coupe Ryder.

Le pointage final de la compétition, que les Américains n’ont pas remportée en sol européen depuis 25 ans, a été de 17,5 à 10,5 en faveur de l’Europe. Les vainqueurs avaient une avance de quatre points avant d’entamer la dernière journée de compétition.

Pas facile pour Tiger

Tiger Woods, qui avait mis fin à une disette de cinq ans en remportant le Championnat du circuit de la PGA lors du week-end précédent, n’a pas été capable de répéter ses exploits cette fin de semaine.

Le golfeur de 42 ans a terminé la compétition avec une fiche de 0-4. Il a perdu son dernier duel dimanche contre Jon Rahm. L’Espagnol était d’ailleurs encore sur un nuage après sa victoire. «Battre Tiger, un des meilleurs, sinon le meilleur de tous les temps, c’est une sensation incroyable. Et en plus, c’était pour gagner un point important. Je ne me suis jamais senti aussi bien», a-t-il affirmé au site golf.com.

Sergio Garcia a pour sa part battu Rickie Fowler pendant la journée, ce qui lui a permis de devenir le joueur ayant amassé le plus de points en carrière à la Coupe Ryder avec 25,5. L’ancienne marque appartenait à Nick Faldo.