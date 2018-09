Vivement un projet de société

En août dernier, j’ai parlé d’une « campagne sans âme ». Je me plaignais que les partis politiques ne nous proposaient pas de projet de société en ce début de campagne électorale.

Je ne le pense plus en fin de campagne électorale. Je suis bien content de m’être trompé.

Revoir nos façons de faire

Avec son plan de transition économique, Québec solidaire présente bel et bien un projet de société.

C’est une autre vision pour le Québec. Une vision écologiste du développement économique, digne des défis du 21ième siècle. Une vision qui nous amène collectivement à faire un saut « ailleurs », un bond en avant, à imaginer une autre société et à la construire ensemble.

On nous propose, rien de moins, que de revoir nos manières de produire les biens et services que nous sommes à tous les jours. C’est à la base même de toute société et de son fonctionnement.

En des temps plus anciens, les serfs produisaient pour leurs seigneurs et consommaient ce que ces derniers voulaient bien leur laisser. C’est ce qu’on a appelé le féodalisme.

Depuis plus d’un siècle, une nouvelle classe sociale a émergé et a transformé ce vieux système. Le capitalisme est né, la Révolution industrielle l’a lancé, les guerres l’ont nourri, la surconsommation l’a engraissé et la chute de l’empire soviétique a confirmé sa presque hégémonie aujourd’hui.

Maintenant, face à la menace que fait subir le capitalisme à la planète et à la survie même de l’espèce humaine, ce système de production et de consommation est de plus en plus remis en question. Même ses plus ardents défenseurs le reconnaissent : ça ne peut plus durer comme ça.

Il y a urgence d’agir

Les pays signataires de l’Accord de Paris en 2015 ont convenu de limiter la hausse de la température de la planète à 1,50C d’ici 2100. Pour y arriver, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 80 à 95% d’ici 2050.

Le problème, c’est au rythme où ça va actuellement, le 1,50C sera atteint en 2040, soit dans 22 ans seulement. C’est demain ça.

Il y a donc urgence d’agir et pas avec des mesurettes qui nous confortent dans le système actuel.

On a besoin d’un changement de cap majeur. En 25 ans, soit de 1990 à 2015, les émissions de GES au Québec n’ont été réduites que de 9%. Il ne suffit pas de se vanter de bien performer en comparaison avec des pires que nous, comme le fait M. Couillard, pour que les choses changent et que les objectifs soient atteints.

Rappelez-vous, en 25 ans, réduction de 9% alors que pour les 32 prochaines années, il faut réduire de 80 à 95%.

Une approche globale

Fini le temps de l’obsolescence programmé et du « jetable » après utilisation. Fini la dépendance au pétrole, à l’énergie sale et à l’agriculture industrielle. Fini le suremballage et l’enfouissement, on ne sait plus où, de nos propres déchets. Fini la multiplication des dix roues sur nos autoroutes et de l’exploitation irréfléchie de nos ressources naturelles.

Ces façons de faire, vieilles du siècle passé, ont créé un « important déséquilibre écologique : épuisement des ressources, perte de biodiversité, pollution atmosphérique, font des calottes glaciaires, etc. », selon QS, qui à leur tour « déclenchent des désastres humanitaires : canicules, incendies, tornades ou inondations. »

Il faut donc tout repenser. Revoir complètement nos façons de produire les biens et services que nous consommons. Et entre les deux, nous devons aussi changer la façon qu’ils sont transformés, échangés, distribués, etc.

Dans le plan de Québec solidaire, c’est ce qu’on nous propose. D’envisager la transformation de la société québécoise progressivement, avec une approche globale et intégrée qui aborde de front les enjeux suivants :

la mobilité des personnes;

le transport écoresponsable des marchandises;

l’aménagement du territoire et l’agriculture;

la valorisation des matières résiduelles et l’économie circulaire;

la construction de bâtiments durables et plus résilients;

le développement économique de nos industries

l’indépendance énergétique

Des solutions concrètes

Concrètement, cela veut dire réformer le code du bâtiment pour que nos écoles, nos CHSLD, etc. soient construits en bois le plus possible. À la fois pour favoriser l’environnement mais aussi pour encourager nos entreprises forestières québécoises.

Ou encore l’adoption d’une Loi-cadre pour obliger tous les ministères du gouvernement à adopter un budget carbone limitant au maximum l’émission de GES.

L’obligation aux producteurs d’une garantie minimum de 10 ans sur les biens qu’ils produisent.

Un moratoire sur le dézonage agricole.

Une réforme de la fiscalité.

Des politiques d’achats locaux.

L’électrification des véhicules, personnels et de transport des marchandises.

La réduction de moitié des tarifs de transports collectifs et la mise en en place d’un grand chantier de construction d’infrastructures de ce même type de transport.

Transformer le visage du Québec

C’est pour ça que je vous dis qu’il s’agit d’un projet de société. En s’engageant sur cette voie, on transformera le Québec.

Je ne dis pas que c’est simple et facile. Que ça ne va pas bousculer nos habitudes. Mais quand il s’agit de l’avenir de nos enfants, je dis oui.