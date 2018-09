Vous ignorez pour qui voter?

Jamais je n’ai entendu autant de gens dire, à quelques heures des élections, qu’ils ignorent pour qui voter. Souvent, ils aimeraient un peu de CAQ, pour le changement ; un peu de libéral, pour savoir à quoi s’attendre ; un peu de Parti québécois, pour le solide programme, et un peu de QS, pour l’environnement.

Cette semaine, pour la première fois, des gens m’ont demandé : « Vous connaissez ça, vous, la politique. Aidez-moi à choisir pour qui voter. »

Voici l’exercice auquel je les ai soumis.

« Qui est votre député actuel ? Fait-il une bonne job ? » « La dernière fois, pour quel parti avez-vous voté ? A-t-il fait une bonne job, qu’il ait été au pouvoir ou non ? » Une opposition forte est essentielle à la démocratie. Deux oui à ces questions et la réponse s’impose d’elle-même : votez comme en 2014.

Toujours indécis ?

« Est-il important pour vous de ne pas “perdre” vos élections ? » Cette donnée ne devrait pas compter, mais pour bien des gens, c’est important. « Notre dernier sondage Léger vous indiquera où mettre votre X. »

« Quel parti se rapproche le plus de vos idéaux, de vos valeurs ? Pourquoi pas celui-là ? »

Si la réponse est « je n’aime pas le ou la chef », dites-vous qu’un parti c’est surtout une équipe, et que valeurs et idéaux valent plus qu’un chef mal aimé.

« Pensez-vous que les politiciens sont tous corrompus ? Vous avez tort. Et comment. »

Nous avons de la chance, tous nos partis politiques ont pour chef des gens de qualité, engagés pour le Québec, et si vous ne me croyez pas, pensez qu’ils viennent de passer 39 jours dans l’équivalent d’une cage octogonale d’arts martiaux mixtes à se faire rentrer dedans par autant de Georges St-Pierre : médias, opposants, électeurs, etc.

Ceux qui vont gagner vont passer les quatre prochaines années dans la même cage.

Personne n’endure une campagne électorale — ou la vie politique — pour la gloire ou l’argent. C’est trop souvent l’enfer.

Toujours confus ?

« Vous croyez que nous ne vivons pas dans une véritable démocratie ? » Rien n’est parfait, mais politiquement, le système démocratique canadien se classe au 6e rang des 19 démocraties dites achevées dans le monde, selon le Democracy Index. Et si vous voulez changer le mode de scrutin, tous les partis sont en faveur, sauf les libéraux.

Allez voter.

Québec solidaire est-il vraiment un parti d’extrême gauche ? Oui. D’inspiration marxiste ? Oui. Stalinien ? Voyons donc.

Le changement dans la continuité des libéraux existe-t-il ? Non. C’est un ou l’autre.

Le Parti québécois mérite-t-il d’être si bas dans les sondages ? Non. C’est un mystère.

Pourquoi voterais-je pour François Legault qui est parfois brouillon ? Parce que c’est un homme honnête et intègre, qui ne doit rien à personne et qui aurait une bien plus belle vie hors de la politique.

Désolée, je ne sais toujours pas pour qui voter demain. Votez pour le candidat de votre comté que vous préférez.

C’est là l’essence de la démocratie représentative.

Et vous, madame Ravary, avez-vous fait votre choix ?