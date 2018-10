15 chansons qui ont marqué la carrière de Charles Aznavour

Il est difficile, voire cruel, de ne sélectionner que 15 chansons considérant toute l’étendue du répertoire de Charles Aznavour.

Les habitués des soirées C’est Extra! (soirées dansantes montréalaises consacrées aux airs connus et moins connus de la chanson française) peuvent sans doute fredonner par cœur son répertoire.

Aznavour a traversé les époques et embrassé des genres musicaux qui ont bercé des générations.

Voici notre sélection des 15 pièces qui ont marqué sa carrière.

(N’hésitez pas à nous suggérer vos propres coups de cœur s’ils ne se trouvent pas dans la présente liste! )

Comme ils disent

Une des premières fois où l’homosexualité fut abordée en chanson de manière aussi directe, sans détour ou moquerie.

La bohème

Tous les artistes paumés ayant peine à joindre les deux bouts connaissent cette pièce d’Aznavour par cœur.

Les plaisirs démodés

Comment marier deux générations, deux rythmes, entre une seule chanson.

Emmenez-moi

Des arrangements enivrants sur un refrain qui tangue à merveille. Pas étonnant qu’Emmène-moi reste parmi les premières chansons auxquelles on pense quand on évoque le répertoire d’Aznavour.

Non, je n’ai rien oublié

Comme si le grand Charles avait voulu donner sa propre version du classique Je ne regrette rien de Piaf. C’est d’ailleurs celle-ci qui le découvre en 1946.

Hier encore

Rarement les désillusions du poids des années n’ont été racontées avec des mots si justes. Hier encore a traversé les frontières de la francophonie par la voix de Bing Crosby l’a adapté en anglais sous le titre Yesterday When I Was Young.

Et pourtant

Cette pièce de 1961 fait résonner des arrangements de guitares apparentés aux sonorités yéyé de l’époque qui allait suivre. Le succès d’Et pourtant a toutefois transcendé les années et a rejoint des adeptes bien au-delà du fameux genre musical.

Je m’voyais déjà

Aznavour raconte ici la carrière d’un chanteur dont le succès se fait attendre (il n’évoquait pas nécessairement son propre souvenir même s’il a été patient). Ironiquement, Je m’voyais déjà allait devenir un de ses premiers grands succès.

Il faut savoir

Aznavour, dans toute son intensité, nous lance son cri du cœur : «Il faut savoir cacher ses larmes / Mais, moi, mon cœur, je n'ai pas su»). L’album du même nom fracasse les records de vente à sortie en 1961. Non seulement en France mais aussi en Italie et Israël.

For me... formidable

Aznavour se plaît ici à faire des jeux de mots entremêlant la langue de Molière et celle de Shakespeare. Avec cette chanson à son répertoire, il va même conquérir le public new-yorkais en 1963. Selon l’AFP, un certain Bob Dylan aurait dit de son tour de chant : «c’est ce que j’ai vu de plus beau sur scène.»

Les comédiens

On ne compte plus les ligues d’improvisation qui ont emprunté ce classique pour le faire jouer durant l’entrée des improvisateurs.

La mamma

Cet incontournable de la chanson française a été écrit par le père de France Gall, Robert. Il semblerait qu’Aznavour lui-même n’appréciait pas tant cette chanson au départ. Devant le succès qu’elle a obtenu, il n’a pas eu le choix de la garder à son répertoire pendant des décennies.

Que c’est triste Venise

Comme si la version originale n’avait pas été assez populaire, la version espagnole, Venecia sin ti, a aussi été un immense succès.

Tu t’laisses aller

Le chanteur y décrit ici l’irréversible déchéance d’un couple perdu. Fait vécu? Aznavour a divorcé la même année que la sortie de la chanson en 1960.

Le temps

Une autre chanson qui a traversé les époques. Le réalisateur Gilles Mimouni s’en est servie pour une scène réunissant Monica Bellucci et Vincent Cassel dans le film L’appartement paru en 1996.

- En collaboration avec l'AFP

