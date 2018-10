MOREAU, Raynald



À Québec, le 24 septembre dernier, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Raynald Moreau. Il était le fils de feu Adélard Moreau et de feu Régina Kirouac. Il laisse dans le deuil sa fille Katia (Neil Turner); ses frères et ses sœurs: feu Lucille, Carmen, feu Lucien, feu Louis, Pauline, feu Jean-Yves, Normande et Marie; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule mardi 2 octobre de 18h à 20h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise de la Prévention du Suicide (1135, Grande Allée Ouest - bureau 230 Québec (Québec) G1S 1E7).