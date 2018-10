Abribus intelligent et navette autonome pour le LabVI

Abribus intelligent, détecteur d’émotions et même navette autonome... Le Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente (LabVI), créé par Vidéotron, Ericsson, l’École de technologie supérieure (ÉTS) et le Quartier de l’innovation (QI), a dévoilé mercredi ses innovations.

« On va pouvoir comprendre comment les gens se sentent dans les abribus. On sera capable d’adapter le message en fonction de leurs émotions. C’est une technologie qu’on pourrait mettre dans les allées des commerces. Il y a une panoplie d’utilisations », explique avec enthousiasme la PDG de Vidéotron, Manon Brouillette, qui a pris la tête du conseil d’administration de la Société du quartier de l’innovation (QI), mercredi dernier.

« On peut détecter une gamme d’émotions quand même importante. Toutes les données sont anonymes. C’est vraiment juste l’émotion des gens que l’on veut capter autour de l’abribus, pour l’expérience », précise de son côté le vice-président et chef de la planification technologique de Vidéotron, Serge Legris.

Le LabVI a également annoncé plus tôt cette semaine de nouveaux partenariats avec le géant IBM, l’entreprise québécoise K2 Geospatial et le consortium ENCQOR.

IBM permettra d’héberger les données des projets sur des nuages (infonuagique), K2 Geospatial de regrouper les données des recherches et ENCQOR de franchir un pas de plus avec le réseau 5G entre le Québec et l’Ontario pour aider nos PME.