Alessia Cara vedette de la mi-temps de la Coupe Grey

Le mandat d'animer la mi-temps du match le plus important de l'année du football canadien a été confié à Alessia Cara.

L'artiste canadienne sera la vedette du spectacle offert entre les deuxième et troisième quarts de la 106e Coupe Grey, au stade du Commonwealth, à Edmonton, le 25 novembre.

Dans un communiqué, la jeune chanteuse de 22 ans s'est dite «impatiente à l'idée d'offrir une prestation à la mi-temps et de [se] geler le bout des doigts avec [les spectateurs]».

Gagnante du prestigieux prix Grammy remis au meilleur nouvel artiste de l'année en janvier, Alessia Cara succède donc à Shania Twain, qui, l'an dernier, avait interprété quelques succès et exécuté quelques pas de danse à Ottawa lors de la rencontre ultime de la Ligue canadienne de football.

Le 11 juillet, jour de son anniversaire, la chanteuse originaire de Brampton, en Ontario, a proposé une nouvelle chanson, A Little More, qui doit se retrouver sur son second album à paraître.