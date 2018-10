Assassin's Creed Odyssey: nos premières impressions

Ubisoft s'apprête à distribuer le tout chaud Assassin's Creed au public. Dès vendredi, les joueurs pourront mettre la main sur le titre. En vaut-il la peine? Notre critique.

Après l'étonnant Origins en Égypte, Odyssey nous transporte au sud-ouest de l'Europe.

Avec un scénario fort basé en Grèce antique, les friands des Dieux seront servis avec une tonne de référence à la mythologie grecque.

Une triple quête aussi épique que l'époque dans laquelle elle se déroule attend Alexios, un héros de Sparte: vous devrez retrouver votre mère, défaire les plans d'une société secrète assoiffée de pouvoir, et en découvrir plus sur ce qui serait la «première» civilisation.

Notez que vous pouvez aussi incarner une femme (sa soeur, on présume) plutôt qu'Alexios.

Tout ça en naviguant d'île en l'île à bord de l'Adrestia, un majestueux navire personnalisable. Ceux qui s'ennuyaient des batailles navales de Black Flag seront servis.

Photo Courtoisie

Je dois vous avouer que l'histoire de la Grèce me fascine depuis de nombreuses années. J'étais vendu sur ce scénario dès les premiers instants, lorsque l'on voit Léonidas mener les troupes spartes pendant la bataille des Thermopyles, quelques années avant la guerre que mène le personnage principal.

Au passage, on rencontrera Socrate, Hérodote, Périclès et Aspasie, qui, à leur façon, ajoutent une profondeur plus qu'intéressante à notre épopée.

Un bon — et long — défi

Préparez-vous à une longue aventure: après 24h de jeu, on croit être environ à mi-chemin de la compléter.

C'est une longueur plutôt surprenante pour un titre de cette franchise, mis à part Origins. Avec les additions d'éléments plus purs de jeux de rôle, c'est loin d'être pénible. En fait, ça nous fait jouer à Assassin's Creed d'une façon un peu différente.

Or, on peut avoir près de 50 quêtes actives en même temps. C'est facile de s'y perdre. Ajoutons que les quêtes secondaires manquent cruellement de variété. Les réponses programmées sont peu nombreuses, et on en vient à connaître les répliques de notre personnage, et celle des citoyens, par coeur.

Les nouveautés

Dès les premiers instants, on nous donne le choix d'opter pour la progression «guidée» ou le nouveau mode «exploratoire».

Guidée, c'est comme la plupart des jeux. On sélectionne une mission, l'endroit concerné apparaît sur la carte et on s'y rend.

Exploratoire... a-t-on vraiment besoin de vous l'expliquer? Lorsqu'on a une tâche à accomplir, il faut parfois recueillir diverses informations pour découvrir où l'on doit se rendre.

Ça fonctionne assez bien, mais lorsqu'on comprend le principe, ça perd une bonne partie de son charme.

Outre cette façon de jouer, l'addition la plus importante est sans aucun doute le système de décisions.

Vous devrez parfois faire des choix difficiles, qui influenceront le déroulement du jeu, et, dans une plus grande mesure, la fin du jeu.

Photo Courtoisie

Il y a neuf conclusions différentes, qu'on vous laisse le plaisir de découvrir.

L'arbre des compétences, illustré ci-bas, est aussi très détaillé.

Photo Courtoisie

Origins version 2.0?

Du côté des environnements et de la qualité visuelle, on ne remarque pas vraiment de progression par rapport à son prédécesseur. Quand on compare à d'autres jeux «à monde ouvert», les graphismes d'Odyssey sont corrects, sans plus.

À certains moments, on a cette drôle d'impression très décevante de déjà-vu d'Origins en entrant dans une grotte ou en voyant un bâtiment. C'est à se demander si certaines maquettes n'ont pas été reprises presque telles quelles.

En fait, c'est possible que ce soit le cas: Odyssey est en création depuis trois ans.

Bref, on attend encore un Assassin's Creed qui saura nous époustoufler d'un point de vue visuel. Parce qu'encore une fois, ça fait la travail, sans plus.

Photo Courtoisie

Au niveau de la prise en main, rien de bien différent à Origins. La fluidité des mouvements fait parfois défaut, surtout lorsqu'on chevauche notre cheval, mais on s'en sauve sans trop d'exaspération.

Des bogues, des bogues, et encore des bogues

Bien que notre version du jeu est celle d'avant la sortie, une mise à jour était disponible lorsqu'on l'a téléchargée, mercredi dernier.

Or, cette «amélioration» restera sans doute à travailler: quelques problèmes techniques et d'affichage viennent ruiner notre immersion aux pires moments.

En pleine bataille, j'ai déjà vu un soldat se transformer en genre de gélatine, jusqu'à ce que son corps soit étiré à l'horizontale à un point tel qu'il ne devienne qu'une flaque de pixels. Il est ensuite décédé, sans aucune raison. On lui souhaite bonne chance aux côtés d'Hadès.

Puis, lorsque je jouais à l'assassin furtif au beau milieu d'un camp de bandits, la fréquence d'images a drastiquement chuté pour des raisons inconnues. À un point tel que j'avais l'impression de jouer à GTA V avec tous les paramètres visuels dans le tapis avec une carte graphique intégrée d'Intel.

Ça peut durer quelques secondes, voire une minute.

On y a joué sur PS4 Slim. Peut-être que le problème ne se reproduit pas sur PS4 Pro, mais peu importe: le jeu devrait être optimisé pour toutes les versions de consoles. Nous ne l'avons pas testé sur Xbox.

Le verdict

Assassin's Creed: Odyssey n'a rien d'un navet.

Mais les bogues, l'aspect répétitif des missions secondaires, l'impression de déjà-vu et une histoire qui avance à pas de tortues l'empêchent d'être un incontournable.

Ubisoft a encore des croûtes à manger avant de créer un AC qui compétitionnera pour le titre de jeu de l'année.