C’est officiel: la frange est de retour et voici 7 façons de la porter

Qu'elle soit séparée au milieu comme dans les années 70, très classy ou plus ébouriffée, la frange est plus tendance que jamais! On s’inspire de nos vedettes préfs pour choisir celle qui nous convient le mieux.

1. La frange de côté

On imite la coiffure de Suki Waterhouse sortie tout droit des années 2000 et celle de Ashley Benson qui met de l'avant la frange de côté avec le reste des cheveux attachés.

2. La frange longue qui tombe presque dans les yeux

Comme Joey King, vous pouvez opter pour une version plus «messy» afin d'avoir un look sans effort ou encore, accompagnez votre frange d'une demi-couette comme Bella Hadid.

Dans les 2 cas, la frange dans les yeux: c’est sexy et désinvolte.

3. La frange naturelle qui garde la texture de vos cheveux

Si vous avez naturellement les cheveux vagués comme Selena Gomez ou carrément frisés comme Zendaya, la frange naturelle est parfaite pour celles qui aiment laisser leurs cheveux sécher à l'air libre.

4. La frange classique très droite

Pour un look un peu plus sérieux comme celui de Shailene Woodley, on opte pour une frange droite et pour un effet plus relaxe, on copie le carré vagué de Vanessa Pilon.

5. La frange courte

La frange courte d’Emma Watson nous rappelle Amélie Poulin, c'est-à-dire un doux mélange de bonne fille, mais avec un côté piquant comme Kat Graham.

6. La frange séparée au milieu, sortie tout droit des années 70

Clairement notre tendance préférée: la frange qui encadre le visage comme celle de Lady Gaga est trop parfaite. On peut aussi la porter moins coiffée comme Ella Purnell.

7. La frange avec une coupe courte

Et si vous avez les cheveux courts, une frange de côté comme Emilia Clarke ajoute tellement au look, tout comme la version plus droite de Ruby Rose!

