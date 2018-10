Chirurgie plastique: La dernière photo Instagram de Donatella Versace surprend tout le monde

Donatella Versace a beaucoup fait parler cette semaine, elle qui a vendu la griffe familiale au géant américain Michael Kors pour la somme de 2,12 milliards de dollars.

L’héritière a aussi fait réagir à cause d’une photo Instagram où elle apparaît pratiquement méconnaissable. Nez plus étroit et mâchoire plus fine, la directrice artistique de Versace ne se ressemble plus du tout.

Les commentaires concernant ce changement drastique de faciès pleuvent sous la publication qui annonce l’achat de Versace par Michael Kors.

Il faut dire que la femme de 63 ans est une habituée des retouches photo et il est possible que ce ne soit que quelques manipulations Photoshop qui soient à l’origine de ce changement de look drastique.