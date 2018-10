« S’assoit-on dans ou sur un fauteuil ? Circule-t-on dans la rue ? Joue-t-on sur la rue ? » autant de questions que se pose un lecteur, Y. Deveault. À moins d’utiliser sur dans le sens de avec vue sur la rue, ou la préposition à insérée dans la formule déplaisante être jeté à la rue, il faut préférer la forme habiter (ou circuler) dans la rue XYZ à la formule fréquente circuler (ou habiter) sur la rue XYZ. Ex. : J’habite dans la rue W. Ma fenêtre offre une vue superbe sur la rue. Et je souhaite ne pas être jeté à la rue. Cependant, on dit j’habite sur (et non dans) le boulevard Y ; Charles, lui, habite sur (ou dans) l’avenue Z. Ainsi avec le verbe habiter on place généralement la préposition dans devant le mot (la) rue, mais sur devant le mot (le) boulevard et sur ou dans devant le nom (l’) avenue. Un truc ? Oublier la préposition (et l’article) devant ces trois noms. Ex. : Marthe habite rue Chopin. S’assoit-on dans ou sur un fauteuil ? Voyons demain.