Défaite cruelle pour la ministre Véronyque Tremblay

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, a été emportée par la vague de la CAQ qui a englouti une large partie de la région de Québec.

Mme Tremblay n’a pas réussi à répéter son exploit d’avril 2015, alors qu’elle avait ravi le comté à la suite de la démission du député caquiste Gérard Deltell.

Visiblement déçue, Mme Tremblay a décidé de ne pas prendre part au rassemblement libéral à l’Hôtel Plaza pour commenter sa défaite.

L’ancienne journaliste a réagi sur Facebook pour féliciter son adversaire de la CAQ et chroniqueur politique, Sylvain Lévesque.

«Les électeurs se sont exprimés (...) Bravo au nouveau député de Chauveau, Sylvain Lévesque! Je lui ai parlé pour le féliciter et lui assurer mon entière collaboration pour le transfert des dossiers.»

François Blais tombe



Il y aura un nouveau ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale à l’Assemblée nationale.

François Blais s’est fait montrer la porte de sortie par les électeurs de Charlesbourg qui ont préféré l’ancien bras droit de Régis Labeaume à la Ville de Québec, Jonatan Julien. L’ex-doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval a été défait quelques minutes après l’ouverture des bureaux de vote.

Ce dernier n’a obtenu que 23 % des voix dans ce comté, qui a été avalé par l’avalanche de votes pour la CAQ qui ont rempli les urnes de la région de Québec. Comme la majorité de ses collègues défaits, l’ancien ministre délégué de la Capitale nationale ne s’est pas présenté au rassemblement libéral, ne répondant pas aux questions des journalistes.

Patrick Huot éjecté de Vanier



La circonscription de Vanier-Les Rivières n’est plus libérale. Le député sortant a été éjecté par la locomotive caquiste qui a pris d’assaut la région de Québec. Selon lui, le message de la population est «assez clair» dans la Capitale nationale.

«Je regardais les résultats de mes collègues et on est plusieurs points, même quelques dizaines de points en arrière. Donc, il y a un message assez clair. On va prendre un pas de recul, on va faire nos analyses», a-t-il mentionné, le visage long après cette solide déconfiture, alors que le caquiste Mario Asselin l’a emporté par une majorité de 7409 voix.



«C’est sûr qu’on est déçu quand on connaît une défaite électorale. Quand on connaît une défaite dans notre comté, que notre parti connaît une défaite aussi importante! On ne peut pas se réjouir de ça», a-t-il souligné.