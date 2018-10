Déjà 30 ans

Centenaire

Photo courtoisie

Mme Alfrédine Laliberté est née à St-Henri de Lévis le 26 septembre 1918. Après son mariage, elle s’est installée à Vallée-Jonction où elle a élevé ses 6 enfants et vécu pendant près de 60 ans. Maintenant installée à la Résidence Villa d’accueil St-Bernard, de St-Bernard en Beauce, elle mène une vie paisible. Elle a 9 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Ses proches me racontent qu’elle lit son Journal de Québec tous les jours. Sur la photo, de gauche à droite, Mme Laliberté est entourée de 3 de ses enfants : André, Micheline et Jean-Guy Cloutier. Joyeux centenaire ma chère Alfrédine.