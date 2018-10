Des emplois par centaines pour Marché Goodfood

Les investisseurs en capital de risque sont de plus en plus présents dans le démarrage et l’expansion des entreprises d’ici et d’ailleurs. Régulièrement, Le Journal recense les investissements marquants.

Goodfood en mode embauche

Photo Francis Halin

Développeurs web, gestionnaires, cuisiniers... Marché Goodfood prévoit embaucher plus de 900 travailleurs d’ici cinq ans, selon son PDG Jonathan Ferrari (à gauche sur la photo aux côtés de Neil Cuggy, cofondateur, président et directeur de l’exploitation). « C’est vraiment important pour nous de garder notre siège social ici et de créer de super emplois », dit-il. La start-up de prêt à cuisiner, dont le chiffre d’affaires dépasse les 500 M$, va doubler son usine montréalaise. Goodfood livre près d’un million de repas chaque mois.

Stripe vaut maintenant 20 G$ US

Photo courtoisie

La start-up de San Francisco de paiement en ligne Stripe vient de mettre la main sur plus de 245 M$ US. Lancée il y a à peine sept ans, l’entreprise de 1300 employés, qui n’est pas encore cotée en Bourse, est déjà évaluée à plus de 20 G$, soit à peu près autant que Twitter, qui flirte avec les 22 G$ en Bourse. Stripe est présente dans plus de 100 pays.

Trnds met la main sur 350 000 $

Photo courtoisie

La montréalaise Trnds qui développe une application pour favoriser la découverte des tendances de la mode obtient des investissements totalisant 350 000 $. La plateforme de Trnds veut aider ses utilisateurs à découvrir des boutiques et des influenceurs de mode. Son fondateur Samuel Bouchard (photo), 22 ans, étudie en médecine à l’Université de Montréal, mais il a choisi de mettre ses études en suspens pour se consacrer 100 % à ce projet.

Une start-up de livraison de lait maternel

L’entreprise new-yorkaise Maven va offrir un service de livraison de lait maternel pour aider les nouvelles mamans à regagner plus facilement le marché du travail. La société fondée en 2014 par l’ex-journaliste du New Yorker Kate Ryder rappelle que 40 % de femmes abandonnent leur emploi parce qu’elles n’arrivent pas à concilier travail et famille.

GHGSat obtient 10 M$ US

L’entreprise québécoise de surveillance d’émission de gaz à effet de serre par satellite, GHGSat, récolte 10 M$ US auprès d’investisseurs américains. La start-up se présente comme étant la seule société privée avec un satellite de surveillance des GES dans l’espace. Son satellite Claire a déjà scruté plus de 2500 sites industriels sur la planète.