Des festivals des couleurs pour le week-end de l’Action de grâce

Petite montagne, gros festival ! Lors du Festival des couleurs, près de 20 000 personnes se rendent au mont Rigaud en Montérégie pour aller au sommet, à pied ou en télésiège.

Mais il y a aussi d’autres festivals, plus modestes, nous rappelant également les beautés de l’automne. En fin de compte, vous avez le choix.

Rigaud

Photo courtoisie, Danick Denis

« Tire-toi une bûche ! » dit encore cette année le slogan du festival à Rigaud. L’appel n’a pas été entendu seulement à la station de ski, mais aussi au parc Chartier-De-Lotbinière.

Concours de sciotte. Petit train des couleurs. Artisans. Amuseurs publics. Dégustations de produits du terroir.

Un troisième pôle se greffe au festival, soit Arbraska avec son Village Arbre-en-ciel pour les petits et ses fameux parcours dans les arbres pour jeunes ou moins jeunes.

Rawdon

Photo courtoisie, Ski Montcalm

À la petite station familiale Ski Montcalm, dans Lanaudière, on se rend aisément à pied au sommet. Le télésiège est tout de même en activité.

Jeux et maquillage pour enfants. Concerts sur la terrasse. Barbecue avec grillades lanaudoises au menu. Le dimanche matin, on s’initie à la course à pied ou à la marche rapide.

Tingwick

Photo courtoisie, Sylvain Perreault

Située à l’est de Drummondville, la station du Mont Gleason, invitante avec son télésiège et ses sentiers, se fait amusante. Jeux gonflables, bar à guimauve et parc de moutons pour les enfants. Un attrait pour les plus aventuriers : sauter dans un coussin d’air géant.

Shawinigan

Photo courtoisie, Danielle Cossette

À la station de ski Vallée du Parc, des microbrasseries régionales accueilleront les festivaliers au pied des pentes. Barbecue pour tous. Animation pour les plus petits. Démonstrations de vélo à pneus surdimensionnés (VPS). On nous promet de la neige pour tester nos talents en skis ou en planche à neige !