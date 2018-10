Des titres en feu à la Bourse de Toronto

L’annonce d’un nouvel accord de libre-échange nord-américain a été accueillie avec joie par certains investisseurs. Plusieurs titres d’entreprises canadiennes ont littéralement explosé lundi à la Bourse de Toronto.

Le géant québécois de la transformation laitière Saputo a vu son titre grimper de 5,7 % pour terminer la séance à 40,61 $, en hausse de 2,19 $.

Visiblement, alors que l’industrie automobile canadienne sort grande gagnante de ce nouveau traité, les titres des fabricants et distributeurs canadiens de pièces automobiles ont été très populaires.

Le titre de Magna International a avancé de 2,2 %, à 69,36 $ (+1,31 $), alors que celui de Linamar a bondi de 6 %, à 63,26 $ (+3,75 $).

Le géant de l’acier canadien Stelco a aussi profité de l’embellie. Le cours de son action a presque gagné 5 % pour atteindre 22,58 $ (+1,04 $).

Des sceptiques

À la Bourse de Toronto, l’indice TSX n’a toutefois avancé que de 31 points pour terminer à 16 104 points, alors qu’à New York, le Dow Jones a plutôt bondi de 192 points (26 651 points).

Le dollar canadien a gagné plus de 0,6 cent US lundi pour terminer la séance à 78 cents US face à la devise de l’oncle Sam.

Mais pourquoi cette timidité des investisseurs canadiens ?

Parce que la plupart des analystes s’attendaient à une annonce éventuelle de la part des trois partenaires.

Les économistes des grandes banques sont cependant d’avis que les entreprises canadiennes demeurent toujours désavantagées face à leurs vis-à-vis américaines, notamment moins imposées.

Ce qui devrait se traduire par plusieurs hausses des taux d’intérêt au cours de la prochaine année, selon l’économiste de la Banque de Montréal, Douglas Porter.

Ce dernier entrevoit des hausses du taux directeur de la Banque du Canada en janvier, avril et juillet 2019.