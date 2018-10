Du soleil et de la pluie cette semaine

MONTRÉAL - Le temps sera instable cette semaine pour l’ensemble de la province. Au programme: soleil, précipitations et vents forts.

Une alternance de soleil et de nuages est prévue pour la journée de lundi sur l’ensemble de la province. Le mercure affichera environ 15 °C à Montréal et Québec.

La pluie devrait faire son apparition au cours de la soirée et dans la nuit de lundi à mardi. Les précipitations vont s’intensifier dans la journée de mardi et les températures seront plus fraîches. Il fera 12 °C à Montréal et 7 °C à Québec. L’ouest de la province devrait avoir un ciel dégagé et ensoleillé au cours de l’après-midi.

Le soleil sera de retour mercredi sur l’ensemble des secteurs. Ce sera la journée la plus ensoleille de la semaine.

Le beau temps sera de courte durée puisque des averses sont attendues dès jeudi matin.

Une nouvelle tempête automnale affectera l’ouest et le sud du Québec et apportera de la pluie et des vents forts. Jeudi, les températures seront à la hausse, on attend 22 °C à Montréal et 17 °C à Québec.

Vendredi, le soleil fera un bref retour à Québec, mais la pluie fera encore partie du paysage à Montréal notamment, et ce pendant plusieurs jours encore.