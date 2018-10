Le policier accusé d'avoir causé la mort de trois aînés aurait pu prendre une voiture non banalisée

ROBERVAL | Un patrouilleur qui roulait 140 km/h dans une zone de 50 et qui a causé la mort de trois aînés à Dolbeau-Mistassini s’était fait assigner une voiture «fantôme» par son patron le jour du drame. Des auto-patrouilles traditionnelles étaient pourtant disponibles dans la flotte de son poste de police puisque les effectifs étaient au minimum.

L’agent Maxime Gobeil de la Sûreté du Québec subit son procès pour conduite dangereuse ayant causé la mort de trois personnes, le 18 juillet 2015, sur la route 169, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Georges Martel, 80 ans, Louiselle Laroche, 71 ans, et Cécile Lalancette, 89 ans, ont perdu la vie.

Le policier de 33 ans conduisait une voiture banalisée Dodge Charger noire. Ces véhicules sont moins visibles sur les routes puisqu'elles ne sont pas munies de gyrophares sur le toit et que le lettrage est plus discret. L'accusé répondait à un appel d’urgence pour une histoire de violence conjugale impliquant un homme et une femme alors qu'un bébé de deux mois se trouvait sur place. Il suivait deux auto-patrouilles traditionnelles.

Photo d’archives, Jean Tremblay

Le convoi filait à vive allure puisqu’un homme avait défoncé la porte du domicile à l’intérieur duquel se trouvaient la maman et son poupon. «C’était mouvementé et la dame avait été violentée», a affirmé lundi le sergent de relève Alain Brassard, qui a mobilisé trois policiers pour cette intervention.

Photo d'archives

Le policier Gobeil roulait à 140 kilomètres à l’heure dans une zone de 50 à peine trois secondes avant de heurter la petite voiture des victimes. Son collègue qui le précédait, le policier Mathieu Perron estime qu’il circulait à 120 km\h, mais il a dit au juge Pierre Simard qu’il n’avait pas regardé son odomètre. Selon lui, la haute vitesse était justifiée compte tenu de l’urgence de la situation.

Les enregistrements des conversations entre les policiers et le Centre de gestion des appels ont été entendus de nouveau, lundi, alors que la défense a fait entendre trois témoins policiers. À quelques occasions, la répartitrice demande aux secours dans combien de temps ils arriveront à destination. Elle suggère aussi d’appeler une ambulance.

Décision justifiée

Le sergent de relève Alain Brassard soutient avoir pris la bonne décision lorsqu’il a déployé les trois policiers pour le cas de violence.

Appelé à la barre au procès de son confrère, il a précisé qu’un minimum de deux agents est requis pour des situations du genre, selon la politique d’intervention du corps de police.

Lors de son déplacement, l’agent Gobeil a été impliqué dans un accident majeur. Le sergent en devoir s’est assigné et il s’y est rendu.

Il ne restait que lui qui était disponible puisque seulement quatre policiers étaient en devoir ce jour-là pour desservir l’ensemble de la MRC Maria-Chapdelaine. Ce territoire s’étend sur 40 000 kilomètres carrés. En moyenne, les services de six à huit policiers sont requis pour ce secteur lors des quarts de travail de jour.

M. Brassard était le seul policier sur les lieux de l’accident. D’autres confrères en congé sont rentrés au travail compte tenu de l’ampleur de la situation.

«Dans ma tête, ça tournait très vite. Je savais que j’étais devant une tâche complexe», a-t-il affirmé, en faisant allusion au fait qu’une enquête ministérielle serait nécessaire puisqu’un policier était impliqué dans l’accident mortel.

Maxime Gobeil devrait témoigner mardi.