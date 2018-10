Impressions de fin de campagne : un coït interrompu

Au cours de la campagne électorale qui s’achève aujourd’hui, les deux plus vieux partis ont vu leurs appuis stagner (PLQ et PQ) depuis le début de l'année. Ce soir, ils vont cependant perdre des député-e-s.

Les deux partis les plus jeunes (QS et CAQ), eux, feront mieux cette fois qu'à la dernière élection en 2014. Québec solidaire semble être le parti qui a le plus progressé depuis le début 2018.

Au final toutefois, il y a des chances que ça se finisse par un gouvernement minoritaire caquiste. Le troisième gouvernement minoritaire en un peu plus de 10 ans, alors que plus personne ne se souvient de l'autre qui les a précédés.

Québec solidaire a de bonnes chances de sortir de Montréal, mais ira-t-il plus loin que Québec? La CAQ, elle, risque de faire une percée à Montréal, mais probablement dans une seule circonscription.

Au final, aucun de ces deux partis n’aura ce qu’il a souhaité au départ. Dans le cas de QS, faire un bond significatif pour lui permettre d'être reconnu comme un parti "officiel" à l'Assemblée nationale. Et pour la CAQ, tout simplement de remporter une majorité.

Quant au PLQ et au PQ, les pertes seront énormes. Mais pas assez pour les voir passer le flambeau. Faut pas exagérer quand même. C'est tout simplement la fin du bipartisme.

Tous les chefs de partis avaient promis de mener une campagne positive. Mais ils n’ont pas pu résister à la tentation, encore plus la dernière semaine... une de trop? C’était pourtant bien parti avant les débats des chefs.

On nous avait promis que cette élection-ci serait celle du changement. Exit le débat sur la souveraineté, cette fois-ci les gens vont voter pour le changement... « maintenant », « sérieusement », « pour (se) faciliter la vie » ou encore pour ce qui est « populaire ».

Trouvez-vous réellement que la campagne électorale aura révolutionné la politique au Québec?

J’ai plutôt comme l’impression d’une œuvre inachevée. D’un coït interrompu. Si on a pu sentir le début d’un quelque chose de nouveau, on dirait qu’on s’est arrêté à mi-chemin.

Aller au bout de nos idées

Cette campagne électorale aura été celle du « clientélisme ».

Des promesses, en voulez-vous, en v’là. Pour près de 100 milliards $ au total des quatre partis. De tout pour tous les goûts, et surtout pour tout le monde et même pour chacune et chacun d’entre nous.

Malgré cela, plusieurs commentateurs ont avoué être rester sur leur faim. Où est le projet de société, plusieurs se sont demandés.

Pourtant, une grande majorité d’entre nous reconnaissons que le système actuel pose plusieurs problèmes. Qu’il détruit notre planète à petit feu. Qu’il produit des inégalités persistantes. Qu’il discrimine encore une tonne de nos compatriotes. Qu’il enrichit une minorité pendant qu’il appauvrit la majorité, etc.

À quand maintenant un vrai débat de société?

Une élection de transition

Cette élection-ci n’a donc pas été pour moi celle du changement.

Ça serait, ou j’espère que ça le soit, bien plus le début d’une (courte ou longue?) transition vers quelque chose de nouveau. Une autre façon de faire de la politique. Ou à tout le moins de participer à une campagne électorale, moment fort de la démocratie en action.

Je parle des politiciennes et des politiciennes bien sûr. Mais de nous aussi, citoyennes et citoyens. Et finalement des médias y compris.

Je n’ai qu’un souhait : que les 18 à 24 mois que nous aurons avant la prochaine élection, servent à poursuivre le débat, à aller plus loin sur le fond, en excluant les accusations et les étiquettes.

Et si ça prend quatre ans avant de s’y rendre, ben on aura quatre ans devant nous pour se pratiquer.

Pour qu’à la prochaine campagne électorale, nous entendions parler de projets de société et que nous discutions des moyens à prendre pour répondre aux défis du 21ième siècle. Et non pas d’une longue liste d’épicerie à 75$, de lunch à l’école ou du coût des permis de chasse.

Peu importe les résultats de ce soir, j’espère seulement que la prochaine fois, nous n’arrêterons pas à mi-chemin. Que l’orgasme sera total.