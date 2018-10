Pendant sa conférence de presse au moment de l’annonce de la nouvelle entente commerciale avec le Canada et le Mexique, le président Trump a eu un échange déplorable avec la journaliste Cecilia Vega, du réseau ABC. Tirez-en vos propres conclusions.

Le président Trump était en pleine forme ce matin quand il a rencontré la presse dans les jardins de la Maison-Blanche pour leur annoncer avec force hyperboles la conclusion d’une entente commerciale avec le Canada et le Mexique. Plusieurs articles et billets de blogue ont déjà été publiés sur l’accord et je tenterai d’y revenir bientôt. Un moment de la conférence de presse a été particulièrement marquant, toutefois. En pointant vers la journaliste du réseau ABC, Cecilia Vega, le président a démontré toute la classe dont il est capable. Voici l’échange en question:

Trump: She's shocked I picked her, she's in a state of shock. [Elle est sous le choc que je l'aie choisie. Elle est en état de choc.]

Vega: I'm not thinking that, but... [Je ne pense pas, mais...]

Trump : I know you're not thinking, you never do. [Je sais que vous ne pensez pas. Vous ne pensez jamais.]

Vega: I'm sorry? [Pardon?]

Trump: No. Go ahead. Go ahead. [Non. Allez-y. Allez-y.]

Plus tard dans cette même conférence de presse, le président a tenu les propos dégradants et haineux qu’il tient de façon routinière au sujet des journalistes et de la presse (sauf son réseau de prédilection, évidemment). Évidemment, le président sait pertinemment que ce genre de comportement, surtout envers une femme, fait les délices de ses partisans, qui en redemandent. Il faut toutefois admettre que de la part de toute autre personne engagée dans les affaires publiques, de tels propos ne seraient jamais tolérés. Pourtant, Donald Trump continue de le faire en toute impunité, sachant très bien que les reporters qui assistent à ses conférences de presse sont tenus par leur éthique professionnelle à ne pas riposter à ce genre de propos insultants, grossiers et dégradants pour ceux, et surtout celles, qui en font les frais. Plusieurs ont déjà noté que le traitement réservé à la presse par le président Trump trahit un penchant autoritaire, mais ça c'est une tout autre question.

En tant que chroniqueur, j’essaie de ne pas personnaliser les critiques sur les personnalités publiques, y compris Donald Trump. On peut critiquer ce qui est dit et ce qui est fait mais il ne nous revient pas de porter des jugements sur les personnes et encore moins de faire des diagnostics cliniques. Comme d’habitude, donc, je me contenterai de rapporter les faits, les propos et les comportements, en me permettant de qualifier ces gestes ou ces paroles mais en laissant aux lecteurs (et dans ce cas surtout aux lectrices) le soin de porter un jugement sur la ou les personnes en cause.



* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM